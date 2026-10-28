Zgjedhjet në Izrael: Numërohen mbi 66 për qind të votave, blloku i Netanyahut pa shumicë

Blloku i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu pritet të fitojë 56 vende në Parlamentin prej 120 vendesh, pesë më pak se një shumicë qeverisëse, pasi 66.2 për qind e votave janë numëruar në zgjedhjet parlamentare në Izrael, njoftuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Blloku i opozitës i udhëhequr nga Gadi Eisenkot pritet të sigurojë 48 vende ndërsa partitë me përbërje kryesisht arabe pritet të fitojnë 16 vende, raportoi e përditshmja “Times of Israel”, duke cituar Komitetin Qendror të Zgjedhjeve.
Asnjëri nga blloku i madh nuk është parashikuar të arrijë 61 vendet e nevojshme për një shumicë parlamentare. Lista e Përbashkët kryesisht Arabe parashikohej të fitonte 12 vende ndërsa Lista e Bashkuar Arabe (Ra’am) pritej të siguronte katër.
Midis partive individuale, Likud e Netanyahut ishte parashikuar të kryesonte me 28 vende, i ndjekur nga Yashar i Eisenkot me 21. Aleanca Together pritej të siguronte 11.
Demokratët, Judaizmi i Bashkuar Tora dhe Yisrael Beiteinu parashihej të fitonin nga tetë vende ndërsa Shas dhe Otzma Yehudit pritej të siguronin nga shtatë secila.
Sionizmi fetar ishte parashikuar të fitonte gjashtë mandate. Rezultatet mbeten të përkohshme dhe mund të ndryshojnë ndërsa numërimi i votave vazhdon.