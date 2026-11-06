Zgjedhjet në SHBA, fitore historike për kandidatët myslimanë në Kongres dhe institucionet shtetërore

Zgjedhjet e 3 nëntorit në Shtetet e Bashkuara sollën fitore të rëndësishme për kandidatët myslimanë, të cilët siguruan mandate në Kongresin amerikan, në legjislaturat shtetërore dhe në institucionet lokale. Ndër rezultatet më të spikatura është fitorja e demokratit Abdul El-Sayed në garën për Senatin amerikan, duke u bërë myslimani i parë i zgjedhur në dhomën e lartë të Kongresit.
Sipas agjencisë Reuters, El-Sayed mposhti kandidatin republikan Mike Rogers në garën për Senatin nga shteti i Michiganit. Mjeku 42-vjeçar dhe ish-zyrtari i shëndetit publik, i biri i emigrantëve nga Egjipti, fitoi vendin e lënë të lirë nga senatori demokrat Gary Peters, i cili nuk kandidoi për një mandat tjetër. Gjatë fushatës, ai u përqendrua te përmirësimi i shërbimeve shëndetësore, ulja e kostos së jetesës dhe kufizimi i ndikimit të korporatave në politikë.
Një tjetër fitore me rëndësi historike u shënua në New Jersey, ku kirurgu Adam Hamawy fitoi garën në distriktin e 12-të të Kongresit, duke u bërë myslimani i parë amerikan që përfaqëson këtë shtet në Kongres. Hamawy, me prejardhje egjiptiane dhe ish-kirurg ushtarak në ushtrinë amerikane, ka shërbyer në misione ushtarake dhe ka marrë pjesë në misione mjekësore vullnetare në Gaza. Në maj të vitit 2024, ai punoi në Spitalin Evropian në jug të Rripit të Gazës, ku trajtoi pacientë të plagosur gjatë luftës.
Në New York, demokratja Darializa Avila Chevalier fitoi garën për distriktin e 13-të të Kongresit. E konvertuar në Islam dhe e angazhuar në mbrojtjen e të drejtave civile dhe të palestinezëve, ajo u bë, sipas raportimeve të Anadolu Agency, gruaja e parë latine myslimane e zgjedhur në Kongresin amerikan.
Ndërkohë, përfaqësuesit myslimanë që tashmë ishin pjesë e Dhomës së Përfaqësuesve siguruan mandate të reja. Rashida Tlaib u rizgjodh në Michigan, Ilhan Omar në Minnesota, André Carson në Indiana dhe Lateefah Simon në Kaliforni.
Edhe Aisha Wahab, e cila në gusht fitoi zgjedhjet e posaçme për të përfunduar mandatin e mbetur të ish-përfaqësuesit Eric Swalwell në Kongres, doli në epërsi në garën për mandatin e plotë në distriktin e 14-të të Kalifornisë. Më 4 nëntor, ajo shpalli fitoren, ndërsa rezultatet e para e nxirrnin përpara kandidates Melissa Hernandez. Megjithatë, Hernandez nuk e kishte pranuar ende humbjen, pasi numërimi i votave vijonte.
Përfaqësimi mysliman u zgjerua edhe në legjislaturat shtetërore. Në New York, aktivistja palestinezo-amerikane Aber Kawas fitoi garën për distriktin e 12-të të Senatit të shtetit, duke u bërë gruaja e parë myslimane me prejardhje palestineze e zgjedhur në legjislaturën e këtij shteti. Në Illinois, Nabeela Syed fitoi një vend në Senatin shtetëror, ndërsa në Michigan, Abbas Alawieh siguroi gjithashtu një mandat në këtë institucion.
Fitore u shënuan edhe në nivel lokal. Në Texas, demokratja Letitia Plummer fitoi garën për postin e drejtueses së qarkut Harris, duke u bërë gruaja e parë afro-amerikane në këtë detyrë. Plummer është gjithashtu myslimane. Në sistemin administrativ të qarkut Harris, posti i njohur si “County Judge” lidhet me drejtimin e administratës dhe kryesimin e organit qeverisës të qarkut, jo me ushtrimin e funksionit të gjyqtares në një gjykatë.
Sipas të dhënave të CAIR-it dhe organizatës së tij politike, CAIR Action, më shumë se 160 kandidatë myslimanë amerikanë garuan për poste federale, shtetërore dhe lokale gjatë ciklit zgjedhor të vitit 2026. Kjo shifër pasqyron numrin e kandidatëve që këto organizata kanë ndjekur dhe përfshin të gjitha nivelet e përfaqësimit politik, jo vetëm ata që fituan mandate.
Rezultatet shënojnë zgjerimin e përfaqësimit të myslimanëve në institucionet amerikane, nga Kongresi federal deri te legjislaturat shtetërore dhe administratat lokale, duke sjellë disa arritje historike në politikën e vendit.
Zgjedhjet në SHBA, fitore historike për kandidatët myslimanë në Kongres dhe institucionet shtetërore
Zgjedhjet e 3 nëntorit në Shtetet e Bashkuara sollën fitore të rëndësishme për kandidatët myslimanë, të cilët siguruan mandate në Kongresin amerikan, në legjislaturat shtetërore dhe në institucionet lokale. Ndër rezultatet më të spikatura është fitorja e demokratit Abdul El-Sayed në garën për Senatin amerikan, duke u bërë myslimani i parë i zgjedhur në dhomën e lartë të Kongresit.