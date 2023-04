Zgjedhjet në Turqi, ministri i Brendshëm: Biden po përgatit grusht shteti! – VIDEO

“Po e them këtu, po e them tani: 14 maji është një përpjekje për grusht shteti politik. Kjo është e qartë si drita e diellit. 14 maji 2023 është një tentativë për puç nga ana e perëndimit”, ministri i brendshëm turk, Süleyman Soylu befasoi me deklaratën, e cila i drejtohej më tej presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden.

“Këtë nuk po e them unë. Njeriu që drejton sot SHBA-në e ka thënë këtë vite më parë”, vazhdoi Soylu, duke nënkuptuar kështu ekzistencën e një plani për ndryshimin e pushtetit në vend.

“Kur të gjitha përpjekjet e tyre dështuan vite më parë, Biden u shpreh se kjo është mënyra e vetme që ata do të jenë në gjendje ta kenë Turqinë nën kontrollin e tyre,” ishte komenti i tij.

Rexhep Tajip Erdogan kandidon për një mandate të ri në krye të shteti në zgjedhjet presidenciale të mesit të majit, që zhvillohen së bashku me ato të përgjithshme.

15 Temmuz, fiili bir darbe girişimiydi. 14 Mayıs ise Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi bir darbe girişimidir. Bunu biz değil bugün Amerika’nın başındaki zat, yıllar önce söyledi.

