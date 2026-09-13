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Zgjedhjet parlamentare në Suedi/ Sondazhet: E majta kryeson me 51%! Ekstremi i djathtë pëson rënie

Socialdemokratët po kryesojnë zgjedhjet suedeze me 28.4% të votave, sipas sondazheve nga transmetuesi publik SVT, pasi qendrat e votimit u mbyllën. Të moderuarit e Ulf Kristersson janë në vendin e dytë me 18.1%, një shifër që përmbys sondazhet që u kishin dhënë Demokratëve nacionalistë të Suedisë epërsinë ndaj koalicionit të qendrës së djathtë.

Koalicioni i Jimmie Akesson ka rënë në 17.2 % , 3.3% më pak se në zgjedhjet e mëparshme të përgjithshme. Koalicioni i qendrës së majtë i udhëhequr nga Magdalena Andersson, sipas të njëjtave sondazhe daljeje, është përpara koalicionit të qendrës së djathtë me 51.3%.

Sot, 7 milionë qytetarët e Suedisë u thirrën në kutitë e votimit për të zgjedhur qeverinë e re që do të udhëheqë vendin skandinav.

Gara për presidencën është midis Magdalena Andersson, ish-kryeministres midis viteve 2021 dhe 2022 dhe tani kryetare e Partisë Socialdemokrate, e cila kryeson koalicionin e qendrës së majtë, dhe kryeministrit në largim Ulf Kristersson të Partisë së Moderuar. Partia e Kristersson historikisht ka qenë shprehja kryesore politike e së djathtës suedeze, por vitet e fundit është parë të jetë e tejkaluar në mbështetje nga Demokratët e Suedisë të Akesson.

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