Zgjedhjet presidenciale në Bullgari: Eksitpollet e nxjerrin Iliana Jotovën në epërsi në balotazh

Eksitpollet nga qendrat e votimit tregojnë se ushtruesja e detyrës së presidentes së Bullgarisë, Iliana Jotova, kryeson në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të së dielës, me një epërsi të ngushtë ndaj ish-kryeministrit në detyrë, Andrej Gjurov, transmeton Anadolu.
Eksitpolli nga Trend, i porositur nga televizioni NOVA, e nxori Jotovën me 51,6 për qind të votave dhe Gjurovin me 43,4 për qind. Një sondazh tjetër i realizuar nga Myara për të njëjtin televizion tregoi se Jotova ka marrë 51,1 për qind, ndërsa Gjurov 44,6 për qind.
Në raundin e parë të zgjedhjeve, të mbajtur fundjavën e kaluar, Jotova dhe kandidati i saj për zëvendëspresident, Kiril Valçev, morën 34,76 për qind të votave, ndërsa Gjurov dhe bashkëkandidati i tij, Georgi Kandev, siguruan 31,95 për qind. Asnjëri prej tyre nuk arriti të fitonte shumicën, duke bërë që gara të kalonte në balotazh.
Zgjedhjet zhvillohen gati gjashtë muaj pas zgjedhjeve parlamentare të prillit, në të cilat partia Bullgaria Progresive, e udhëhequr nga ish-presidenti Rumen Radev, fitoi 131 nga 240 vendet në Asamblenë Kombëtare, duke siguruar shumicën absolute.
Jotova, e cila më parë shërbeu si zëvendëspresidente e Radevit, mori detyrën e presidentes në detyrë pas dorëheqjes së tij në janar. E mbështetur nga Bullgaria Progresive, ajo synon të fitojë një mandat të plotë pesëvjeçar.
Ajo ka kundërshtuar ndihmën e mëtejshme ushtarake për Ukrainën, ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka zgjidhje ushtarake dhe ka bërë thirrje për një “koalicion për paqe” që do të synonte përfundimin diplomatik të konfliktit të nisur në vitin 2022.
Gjurov, ekonomist dhe ish-guvernator i Bankës Kombëtare të Bullgarisë, shërbeu si kryeministër në detyrë në muajt para zgjedhjeve parlamentare të prillit. Gjatë fushatës, ai paralajmëroi se fitorja e Jotovës do ta linte vendin pa një kundërpeshë të vërtetë në krye të shtetit, pasi Bullgaria Progresive tashmë kontrollon qeverinë.
Sa i përket politikës së BE-së dhe sigurisë, ai ka kritikuar hezitimin e qeverisë, uljen e mbështetjes për Ukrainën dhe koordinimin e ngadaltë me partnerët e NATO-s dhe BE-së, duke thënë se kjo qasje e ka lënë Bullgarinë më të ekspozuar dhe e ka kthyer atë në një hallkë të dobët në krahun lindor të aleancës.