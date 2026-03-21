Zgjohuni me energji, truku 30-sekondësh që aktivizon metabolizmin dhe detoksifikon trupin

Rutina e mëngjesit nuk është thjesht zakon, është një moment kyç për ekuilibrin tuaj hormonal. Shumë njerëz bëjnë një gabim të zakonshëm: sapo zgjojnë, marrin një filxhan kafe të zezë ose kontrollojnë telefonin. Kjo vendos trupin menjëherë në gjendje stresi.
Ristifikimi i trupit në një hap
Sipas nutricionistëve dhe mjekëve, gjëja e parë që i duhet trupit pas 8 orësh gjumë nuk është kafeja, por hidratimi me një “suplement turbo”: një gotë ujë të vakët me limon dhe një majë kripe deti.
Si ta bëni:
-Shtrydhni gjysmë limoni në një gotë me ujë të vakët.
-Shtoni një majë kripe deti dhe përzieni lehtë.
Pse funksionon:
Zgjimi i gjëndrave mbiveshkore: Kripa ndihmon në rregullimin e kortizolit, hormoni i stresit që është më i lartë në mëngjes.
Shpëlarje e mëlçisë: Acidi citrik stimulon punën e mëlçisë, organi kryesor për detoksifikim gjatë natës.
Parandalimi i fryrjes së stomakut: Ky kombinim ndihmon lëvizjen e zorrëve dhe largon ndjesinë e rëndesës që shpesh ndihet gjatë ditës.
Këshilla e mjekut: Prisni të paktën 20 minuta pas kësaj gote para se të pini kafenë e parë. Stomaku juaj do t’ju falënderojë, dhe niveli i energjisë do të jetë i qëndrueshëm për orë të tëra.