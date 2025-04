Zhvillimet e fundit në Palestinë këtë mëngjes

Sulmi i ushtrisë izraelite ndaj Gazës ka vazhduar gjatë natës, duke përfshirë një sulm ndaj një tendë në al-Mawasi në Gazën jugore, i cili ka vrarë të paktën pesë anëtarë të së njëjtës familje.



Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka thënë se ka 3,000 kamionë që presin të hyjnë në Gaza, ndërsa Izraeli vazhdon të bllokojë ndihmën humanitare që të arrijë në enklavë.



Demonstruesit kanë dalë në rrugët e Nju Jorkut për të protestuar kundër një vizite të anuluar tani nga Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i cili duhej të merrte pjesë në një sinagogë në Long Island.



Task Forca Federale e SHBA-së për të Luftuar Antisemitizmin ka lavdëruar gjithashtu Universitetin Yale për përgjigjen e tij të vendosur ndaj protestave studentore që kundërshtonin vizitën e Ben-Gvir në New Haven më parë këtë javë.



Norvegjia ka vendosur marrëdhënie zyrtare diplomatike me Palestinën, duke njoftuar emërimin e Marie Antoinette Sedin si ambasadoren e saj të re në Palestinë.



Sulmi i vazhdueshëm i SHBA-së ndaj Jemenit ka vazhduar, me avionë luftarakë ushtarakë që kanë kryer disa sulme bombardimi gjatë natës në zonat e kontrolluara nga Huthitë në vend.

