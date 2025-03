Zhvillimet e fundit në Palestinë mëngjesin e sotëm

Mediat e lidhura me Houthi-t raportuan dy sulme të reja në portin Hodeidah të Detit të Kuq, ndërsa numri i të vdekurve nga sulmet ajrore të SHBA-së të dielën u rrit në 53. Viktimat përfshijnë pesë fëmijë dhe dy gra.



Rebelët jemenas pretenduan një sulm me raketa dhe dron ndaj aeroplanmbajtëses amerikane Harry S Truman pasi premtuan se do të përballonin “përshkallëzimin me përshkallëzim”. Zyrtarët amerikanë mohuan çdo goditje në anije.



Izraeli vazhdoi sulmet dhe bllokadën ndëshkuese në Gaza, duke vrarë një burrë 62-vjeçar, ndërsa një delegacion izraelit udhëtoi për në Kajro për të diskutuar detajet e armëpushimit të Gazës me zyrtarët egjiptianë. Forcat izraelite kanë vrarë tetë punonjës të ndihmës dhe një gazetar në Gaza, duke e rritur numrin total të të vdekurve që nga armëpushimi në 150.



Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth premtoi të vazhdojë sulmet “e paepur” ndaj Houthive derisa grupi rebel të tërhiqet nga kërcënimi i tij për të rifilluar sulmet ndaj anijeve të lidhura me Izraelin në Detin e Kuq.



Sulmet e SHBA-së tërhoqën shqetësimin global, me Kombet e Bashkuara që bënë thirrje për “përmbajtje maksimale dhe ndërprerje të të gjitha aktiviteteve ushtarake” në Jemen dhe Rusi, duke kërkuar fundin e përdorimit të forcës dhe “rëndësinë që të gjitha palët të përfshihen në dialogun politik”.



Irani premtoi se do të përgjigjet “vendimisht dhe në mënyrë destruktive” nëse vihet në shënjestër pasi Presidenti i SHBA Donald Trump kërcënoi Teheranin dhe i tha të ndalonte mbështetjen e Houthis.

