Zhvillimet e fundit në Palestinë sonte

Shefi i Hamasit në Gaza ka thënë se grupi është gati të negociojë për të shkëmbyer të gjithë robërit me një numër të rënë dakord të të burgosurve palestinezë brenda një marrëveshjeje që i jep fund luftës.

Në këtë moment, grevat janë kudo, duke synuar jo vetëm shtëpitë dhe ndërtesat e banimit, por edhe tendat ku strehohen personat e zhvendosur që janë shkulur me forcë.

Burimet mjekësore i thonë Al Jazeera se të paktën 32 persona janë vrarë në Gaza që nga agimi.



Katër civilë janë vrarë dhe shumë janë plagosur kur Izraeli bombardoi një shtëpi në Jabalia, Gaza veriore.



Pesë palestinezë, përfshirë një vajzë të re, janë vrarë këtë pasdite në sulmet ajrore izraelite në Deir el-Balah në Gaza qendrore dhe Rafah në jug, raporton agjencia e lajmeve Wafa.



Një sulm ajror izraelit ka vrarë një person në Aitaroun në Libanin jugor



UNRWA thotë se afërsisht 69 për qind e Gazës është “brenda zonave ‘të ndaluara’, nën urdhrat e zhvendosjes aktive, ose të dyja bashkë”, pasi bllokimi i ndihmës nga Izraeli që nga 2 marsi po pengonte përpjekjet e ndihmës.



SHBA ka nisur sulme të reja ajrore në Jemen.

Media izraelite Haaretz po raporton se “qindra veteranë nga Brigada Golani nënshkruan një peticion të ri duke kërkuar kthimin e robërve, edhe me koston e ndalimit të luftës në Gaza”.



Në Gaza po zhvillohet një krizë urie e paprecedentë, e shkaktuar nga bllokada e vazhdueshme izraelite dhe ndërprerja e ndihmave humanitare. Mijëra familje përballen çdo ditë me mungesë ekstreme ushqimi, ujë të pastër dhe ndihma mjekësore. Organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë për një uri të plotë nëse ndihmat nuk lejohen menjëherë të hyjnë në territor. Ndërkohë, fëmijët janë më të prekurit, me raste në rritje të kequshqyerjes akute dhe vdekjeve të parandalueshme.