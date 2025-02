Zhvillimet e fundit nga Palestina

Hamasi duhet të lirojë tre pengje të gjalla të shtunën sipas kushteve të armëpushimit të Gazës në vazhdim ose Izraeli do të kthehet në luftë në territorin palestinez, tha një zëdhënës i qeverisë izraelite.



Ushtria izraelite thotë se më shumë se 60 “terroristë janë eliminuar” në Bregun Perëndimor të pushtuar verior që nga fillimi i operacioneve të saj atje tre javë më parë.



Shoqëria Palestineze e të Burgosurve raporton se forcat izraelite kanë arrestuar të paktën 380 persona që nga fillimi i operacioneve të tyre ushtarake në shkallë të gjerë në Bregun Perëndimor pas hyrjes në fuqi të armëpushimit të Gazës më 19 janar.



Një grup kolonësh izraelitë kanë sulmuar fshatin kooperativë bujqësore al-Awsaj në veri të Jerikos në Bregun Perëndimor.

Huthët e Jemenit do të ndërmarrin menjëherë veprime ushtarake nëse SHBA dhe Izraeli sulmojnë Gazën, sipas liderit të grupit, Abdel-Malik al-Houthi.



Ekspertët e OKB-së po i bëjnë thirrje Izraelit të respektojë armëpushimin e tij me Libanin, duke i kërkuar atij që të përfundojë menjëherë prishjet e banesave, të sigurojë sigurinë e civilëve që kthehen në shtëpitë e tyre dhe të tërheqë plotësisht ushtrinë e tij nga Libani jugor.

