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Zhytësi gjen një kopje të Kuranit në fund të detit, faqet ishin të hapura te historia e Nuhut

Një zhytës nga Afrika e Jugut ka bërë një zbulim të pazakontë gjatë një zhytjeje në ujërat pranë Mauritiusit, ku gjeti një kopje të Kuranit në shtratin e detit, në një thellësi prej rreth 18 metrash.
Bëhet fjalë për zhytësin dhe fotografi Ian Haggerty, i cili e dokumentoi momentin me video. Pamjet, të publikuara në rrjetet sociale në prill të vitit 2023, u shpërndanë gjerësisht dhe tërhoqën vëmendjen e përdoruesve në internet.
Sipas raportimeve të mediave që publikuan rastin, Kurani ishte i hapur në një pjesë që përmban vargje nga Surja Al-A’raf, ku përmendet historia e Profetit Nuh (a.s.) dhe përmbytja. Një studiues i Kuranit, i cituar nga Radio 786, e ka identifikuar pjesën e hapur të librit dhe ka konfirmuar se vargjet lidhen me historinë e Nuhut.
Haggerty nuk mundi të përcaktonte se si kishte përfunduar Kurani në fund të detit apo sa kohë kishte qëndruar atje. Në një zhytje të mëvonshme, ai u kthye në të njëjtin vend, por libri nuk ishte më aty.
Zbulimi u raportua nga disa media ndërkombëtare dhe rajonale në ditët pas publikimit të videos, ndërsa pamjet e zhytësit u shpërndanë në platforma të ndryshme online.

 

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