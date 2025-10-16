Zhytësja turke përpjekje të re për rekord botëror nën moton “Lëreni Gazën të marrë frymë”

Zhytësja e lirë turke, mbajtëse e rekordit botëror dhe avokatja e OKB-së për “Jetën nën ujë”, Sahika Ercumen, po përgatitet për një përpjekje të re për rekord botëror nën moton “Lëreni Gazën të marrë frymë, le të kthehet errësira në dritë”, pas armëpushimit në Gaza, raporton Anadolu.
Ercumen planifikon të zhytet 107 metra në kategorinë e peshës së ndryshueshme pa pendë, duke tejkaluar rekordin e saj prej 106 metrash. Zhytja, e vendosur për në Kas, Antalya, do të nderojë si 102-vjetorin e Republikës Turke ashtu edhe popullin e Gazës.
“Dua të zhytem që Gaza të marrë frymë. E di çfarë do të thotë të mbash frymën nën ujë për minuta të tëra. Ajo që njerëzit në Gaza kanë duruar prej vitesh është një padrejtësi e vazhdueshme”, tha Ercumen për Anadolu.
Zhytja, e cila pritet të zgjasë rreth 3 minuta e gjysmë, do të kryhet nën mbikëqyrjen e gjyqtarëve ndërkombëtarë dhe do të transmetohet drejtpërdrejt nga nën ujë. Ercumen e krahasoi atë me “zbritjen në fund të një ndërtese 40-katëshe”, ku ajo do të përballet me më shumë se 11 atmosfera presioni.
Javën e kaluar, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për fazën e parë të një plani që ai paraqiti më 29 shtator për të sjellë një armëpushim në Gaza, për të liruar të gjithë robërit izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë dhe për një tërheqje graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës. Faza e parë e marrëveshjes hyri në fuqi të premten e kaluar.
Sipas marrëveshjes, Hamasi liroi 20 pengje izraelite të gjallë dhe dorëzoi mbetjet e 10 pengjeve në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë. Faza e dytë e planit kërkon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Rripin e Gazës Gaza, pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force shumëkombëshe dhe çarmatimin e Hamasit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 68 mijë palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa e kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme.