Zjarr i madh në portin Ras Issa në Jemen pas sulmit amerikan

ألسنة اللهب تتصاعد في محيط ميناء راس عيسى النفطي عقب القصف الامريكي للمنشآت مساء اليوم.



Flames are rising around the Ras Issa oil port following the U.S. airstrike on the facilities this evening. pic.twitter.com/edhY6koj8h