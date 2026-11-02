Zjarr masiv shpërthen në një rafineri nafte në Visakhapatnam të Indisë

Një zjarr masiv ka shpërthyer në një rafineri në qytetin portual indian të Visakhapatnamit pas një eksplozioni sonte vonë, duke nxitur një operacion të madh për shuarjen e tij, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave, zjarri shpërtheu në rafinerinë e kompanisë Hindustan Petroleum Corporation Limited, ndërsa zjarrfikësit angazhuan disa automjete zjarrfikëse për të vënë flakët nën kontroll.
Pamjet e transmetuara nga televizioni lokal NDTV treguan shtëllunga të dendura tymi që ngriheshin mbi lagjet përreth, duke shkaktuar shqetësim te banorët.
Deri më tani nuk ka raportime për viktima.
Sipas raportimeve, zjarri nisi në një rezervuar të katranit të squfurit, duke shkaktuar flakë të larta dhe shtëllunga të dendura tymi.
Duke konfirmuar incidentin, komisioneri i Policisë së Visakhapatnamit, Shankhabrata Bagchi, tha se zjarri ishte kufizuar në rezervuar dhe nuk përbënte kërcënim për sektorët e tjerë të rafinerisë.
Zjarrfikësit, të mbështetur nga disa automjete zjarrfikëse dhe ekipet e reagimit emergjent, po punonin për ta vënë zjarrin nën kontroll.