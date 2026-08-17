Zjarri në Belgjikë alarmon Gjermaninë, evakuohen banorët pranë kufirit: Flakët vetëm 1.5 km larg

Autoritetet e qytetit gjerman Monschau, pranë kufirit me Belgjikën, u kanë bërë thirrje të dielën banorëve të zonave pranë kufirit të evakuohen, për shkak të një zjarri masiv pyjor që po përhapet në territorin belg dhe po afrohet drejt Gjermanisë.
Sipas autoriteteve lokale, fronti i zjarrit ndodhet rreth 1.5 kilometra nga kufiri gjerman dhe rreth 1.8 kilometra nga zona më e afërt e banuar.
Forcat zjarrfikëse kanë punuar gjatë gjithë natës për të vënë nën kontroll zjarrin, i cili konsiderohet si më i madhi në historinë e Belgjikës. Flakët kanë përfshirë që prej mesditës së së premtes parkun natyror malor Fagnes, në lindje të Belgjikës, dhe janë përhapur në drejtim të territorit gjerman.
Autoritetet belge bëjnë me dije se zjarri ka shkatërruar rreth 30 mijë hektarë sipërfaqe.
Edhe nëse flakët nuk arrijnë të kalojnë në territorin gjerman, autoritetet paralajmërojnë për ndotje të konsiderueshme të ajrit nga tymi.
“Për këtë arsye, banorëve të zonave pranë kufirit u është rekomanduar të evakuohen”, thuhet në njoftimin e autoriteteve të Monschau, qytet me rreth 12 mijë banorë.
Ndërkohë, autoritetet belge kanë urdhëruar tashmë evakuimin e qytetit Küchelscheid, i cili ndodhet rreth 10 minuta me makinë nga Monschau.
Situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë përpjekjet për të frenuar përhapjen e zjarrit.