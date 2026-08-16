Zjarri pyjor djeg 2.700 hektarë në lindje të Belgjikës, evakuohen qindra persona

Një zjarr i madh pyjor në lindje të Belgjikës ka djegur rreth 2.700 hektarë sipërfaqe natyrore dhe ka detyruar qindra persona të largohen nga shtëpitë e tyre, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik belg VRT, zjarri, i cili ka përfshirë rezervatin natyror High Fens që nga e premtja, mbetet aktiv në disa zona, ndërsa tymi i dendur vazhdoi të prekë komunitetet përreth.
Banorëve të evakuuar nga Sourbrodt dhe Butgenbach ende nuk u është lejuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Rreth 600 persona u evakuuan si masë paraprake.
Mbi 250 pjesëtarë të shërbimeve të emergjencës punuan gjatë gjithë natës për të vënë zjarrin nën kontroll, përfshirë më shumë se 100 zjarrfikës belgë dhe gjermanë, 70 policë, 40 ushtarë dhe 20 pjesëtarë të mbrojtjes civile.
Dy helikopterë holandezë Chinook, secili i aftë të transportojë rreth 7.600 litra ujë, u dërguan gjithashtu për të mbështetur operacionet e shuarjes së zjarrit.
Autoritetet thanë se ndryshimi i drejtimit të erës dhe terreni i vështirë po pengonin përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll. Torfa nën sipërfaqen e zonës së mbuluar me shkurre vazhdoi gjithashtu të digjej ngadalë, duke shkaktuar shpërthime të përsëritura të flakëve.
Teksa zjarri u përhap drejt Monschau, një qytet gjerman pranë kufirit me Belgjikën, banorëve të disa lagjeve, përfshirë Plattevenn dhe Leyloch, mëngjesin e sotëm iu kërkua të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Autoritetet në Malmedy i këshilluan banorët të qëndrojnë brenda, të mbyllin dritaret dhe dyert, të shmangin aktivitetet fizike në ambiente të jashtme dhe të fikin sistemet e ventilimit për shkak të tymit.
Kryeministri belg, Bart De Wever, falënderoi personelin e emergjencës dhe partnerët evropianë për ndihmën e tyre, duke thënë se mendimet e tij ishin me të gjithë të prekurit.