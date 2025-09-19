Zonja e Parë e Turqisë apelon për veprim urgjent për ta ndalur ‘masakrën ndaj arsimit’ nga Izraeli

Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, ka nënshkruar një deklaratë të përbashkët për të parandaluar që fëmijët në Gaza të mos privohen nga e drejta për arsim, përballë gjenocidit të vazhdueshëm izraelit në enklavën palestineze.
Emine Erdoğan shoqëroi presidentin Recep Tayyip Erdoğan në Samitin e Përbashkët të Jashtëzakonshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe Ligës Arabe, të mbajtur në Doha, kryeqytetin e Katarit, më 15 shtator, dhe u takua me Sheikha Moza bint Nasser, nënën e Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, në kuadër të samitit.
Pas samitit, Fondacioni Education Above All, i themeluar nga Nasser, përgatiti një deklaratë të përbashkët me titull: “Një vit i rëndë për arsimin e fëmijëve që jetojnë në zonat e konfliktit.”
Deklarata kërkoi veprim urgjent për t’i dhënë fund shkeljeve të vazhdueshme ndaj fëmijëve dhe sistemeve arsimore në zonat e krizës, veçanërisht në Gaza.
“Përveçse kryen një gjenocid në Gaza, Izraeli njëkohësisht po i drejtohet një ‘masakre arsimore’, përmes shkatërrimit të qëllimshëm dhe total të sistemit arsimor palestinez, bibliotekave dhe universiteteve,” thuhej në deklaratë.
Në deklaratë theksohej se këto veprime ishin pjesë e një taktike të qëllimshme për të shkatërruar dhe zhdukur jetën intelektuale, kulturore dhe shoqërore të Gazës.
“Sot i bashkohemi lëvizjes për t’i dhënë fund këtij gjenocidi dhe zotërohemi të vazhdojmë punën tonë për të ofruar mundësi arsimore dhe për t’i ndihmuar fëmijët të rimëkëmben,” theksohej në deklaratë.
Deklaratën e nënshkroi edhe Ambasadorja e Vullnetit të Mirë e UNESCO-s për Trashëgiminë Kulturore, si dhe disa personalitete të tjera, përfshirë edhe Zonjën e Parë të Malajzisë.