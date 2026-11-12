Zonja e Parë e Turqisë bën thirrje për veprime përtej paralajmërimeve dhe objektivave lidhur me krizën klimatike

Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, bashkëshortja e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kryetare e Bordit Këshillimor të Personaliteteve të Shquara pranë Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për “Zero Mbetje” (Zero Waste), bëri thirrje për veprime konkrete – përtej raporteve, paralajmërimeve dhe objektivave që theksojnë përmasat e krizës klimatike, transmeton Anadolu.
“Tani ndodhemi në një pikë ku duhet të shkojmë përtej raporteve, paralajmërimeve dhe objektivave që vënë në pah përmasat e krizës klimatike. Sepse vlera e dijes matet edhe nga vendimet në të cilat ne mund ta shndërrojmë atë”, tha Emine Erdogan në platformën turke të rrjeteve sociale, NSosyal.
Ajo ndau një video që përmban fragmente nga fjalimi i saj në “Takimin e Nivelit të Lartë të Bashkëshortëve të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive – Aleanca Globale për Zero Mbetje”, i cili u zhvillua në kuadër të COP31.