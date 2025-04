Zonja e Parë turke bën thirrje që paqja të kthehet në një “forcë mbizotëruese”

Zonja e parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, ka bërë thirrje që paqja të kthehet në një “forcë mbizotëruese”, duke shtuar se njerëzimi nuk mund të përballojë më konflikte dhe luftëra.

“Njerëzimi nuk mund të përballojë më konflikte dhe luftëra të tjera. Përkundrazi, tani pret që të krijohen fusha bashkëpunimi, të zgjidhet pasiguria dhe paqja të jetë forca mbizotëruese,” tha Erdoğan në një fjalim në Forumin e Diplomacisë së Antalys (ADF) të shtunën.

Duke theksuar se ADF-ja ka zgjedhur të trajtojë sërisht një çështje të rëndësishme këtë vit, siç është “Përparimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar”, ajo tha se tërheq vëmendjen te fuqia paqësore e diplomacisë gjatë një kohe të ndasive globale.

Duke nënvizuar nevojën në rritje për diplomaci në një botë që po ndahet gjithnjë e më shumë më shumë për shkak të polarizimit, luftërat dhe krizat humanitare, Erdoğan tha: “Kjo është arsyeja pse, nëpërmjet këtij forumi, ne do të ftojmë aktorët ndërkombëtarë të ndërtojnë një botë ku paqja dhe rendi i drejtë lejojnë që të gjithë të lulëzojnë. Nëpërmjet fuqisë unifikuese të diplomacisë, ne do të punojmë fuqishëm për të kapërcyer përçarjet e hershme midis njerëzve dhe do t’i ofrojmë njerëzimit një ringjallje të kulturës së tolerancës.”

Ajo vuri në dukje se thjesht zotërimi i aftësive bazë të shkrim-leximit mund të nxjerrë 171 milionë njerëz nga varfëria ekstreme, duke iu referuar një studimi të UNESCO-s.

Ajo nënvizoi se çdo individ i arsimuar mund të kthehet në një forcë transformuese, të krijojë një sferë të gjerë ndikimi, të ngrejë lart familjen dhe komunitetin e tij dhe të veprojë si një forcë shtytëse për qëndrueshmëri duke përcjellë njohuri dhe aftësi te brezat e ardhshëm.

Fëmijët në zonat e luftës

Duke përmendur për faktin se miliona fëmijë në zonat e luftës ende nuk mund të kenë as të drejtën më elementare njerëzore që është arsimi, Erdoğan tha: “Me pikëllim të thellë e them këtë: në një botë ku ne nuk mund t’u ofrojmë fëmijëve as të drejtën për të jetuar, e drejta e arsimimit është shumë prapa në listë. Në Palestinë, fëmijët jo vetëm që nuk mund të shkojnë në shkollë ose të mendojnë lirshëm, por thonë nëpër mikrofona, “unë dua të vdes sepse nuk dua të jetoj nën luftë”.

“Bota jonë është bërë një vend ku edhe fëmijët më të vegjël janë të rënduar me pikëllim të thellë, ku gëzimi i tyre për jetën është shtypur. Ne duhet t’i kujtojmë ndërgjegjes invalide të njerëzimit se fëmijët nuk mund të jenë kurrë palë në luftë,” tha ajo.

“Të mos harrojmë: një botë ku fëmijët vriten nga bomba dhe raketa në gjumë e ka humbur përgjithmonë pafajësinë e saj. Unë ëndërroj për një botë ku konfliktet kanë marrë fund, ku fëmijët nuk njohin asnjë ndjenjë përveç gëzimit dhe ku e vetmja gjë që mbajnë në shpinë është një çantë shkolle, jo pesha e pikëllimit,” shtoi ajo.

Gratë e presidentit të Azerbajxhanit, ish presidentit të Kroacisë, presidentit të Sierre Leone, kryeministrit palestinez dhe presidentit të Republikës turke të Qipros Veriore morën pjesë në këtë program gjithashtu.