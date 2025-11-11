Zv.kryeministri italian, Salvini: Migrantët që nuk respektojnë rregullat “të shporren” në vendet nga kanë ardhur

Zëvendëskryeministri i Italisë dhe ministër i Transportit dhe Infrastrukturës dhe kreu i Partisë së Ligës së ekstremit të djathtë, partisë në pushtet, Matteo Salvini tha se migrantët që nuk respektojnë rregullat e vendit “duhet të shporren në vendet nga kanë ardhur”, transmeton Anadolu.
Partitë që përbëjnë koalicionin e krahut të djathtë, i cili po rrit fushatat e tij zgjedhore përpara zgjedhjeve rajonale të 23-24 nëntorit në Veneto në veri, Kampania në jug dhe Puglia në Itali, mbajtën një tubim mbrëmë në Bari, kryeqytetin e Puglias, për të mbështetur kandidatin e tyre, Luigi Lobuono.
Në një fjalim atje, Salvini, zv/kryeministri dhe kreu i Ligës së ekstremit të djathtë një nga partitë që formojnë aleancën e krahut të djathtë që po përpiqet të rrëmbejë Qeverinë Rajonale të Puglias nga aleanca e krahut të majtë në këto zgjedhje, kritikoi politikën e migracionit të Bashkimit Evropian (BE).
Salvini, i njohur për teoritë e tij kundër imigracionit, tha se “Evropa, lejon në veçanti shumë emigrantë muslimanë të hyjnë në vendin tonë dhe të shkatërrojnë strukturën tonë shoqërore, kulturore dhe ekonomike”.
“Çështja nuk është Zoti i tyre, çështja është se ata që vijnë në qytetet tona të respektojnë kulturën tonë, simbolet tona, fenë tonë dhe kushtetutën tonë. Si i krishterë, e them sinqerisht, që ata që nuk kanë ndërmend ta bëjnë këtë duhet të shporren dhe të kthehen në vendet nga kanë ardhur”, tha ai.
Salvini i ndau këto fjalë të tij në platforma të ndryshme të mediave sociale dhe shumë përdorues reaguan ndaj tij duke kundërshtuar me komentet që shkruan.