Zv/presidenti amerikan ende i pavendosur nëse do të kandidojë për president në vitin 2028

Zv/presidenti amerikan, JD Vance, ka deklaruar se ende nuk ka vendosur nëse do të kandidojë për president në vitin 2028, duke pranuar se përfundimisht mund të vendosë të mos kandidojë, pavarësisht se shihet gjerësisht si një nga kandidatët kryesor për të pasuar presidentin Donald Trump, transmeton Anadolu.
I pyetur nga Tony Dokoupil i CBS News gjatë një takimi me qytetarët në Michigan, që zgjati një orë dhe u transmetua mbrëmë, nëse mund të vendoste të mos kandidonte, Vance u përgjigj: “Natyrisht që ekziston mundësia”.
Ai e përshkroi veten si një person që i shtyn për më vonë vendimet e rëndësishme të jetës dhe tha se “duhet të mendojë për këtë”, duke përmendur katër fëmijët e tij të vegjël dhe bashkëshorten, Usha Vance, e cila “nuk e ka dashur kurrë politikën”, por “e do shërbimin publik”.
Trump e ka cilësuar Vance si pasardhësin republikan “më të mundshëm”.
Vance mbrojti gjithashtu politikat ekonomike dhe të jashtme të administratës, duke fajësuar administratën e ish-presidentit Joe Biden për neglizhimin e sektorit të prodhimit, ndërsa pranoi se përmbysja e rënies së këtij sektori do të kërkojë kohë.
Duke folur për konfliktin me Iranin dhe rritjen e çmimeve të karburanteve, ai tha: “E kuptoj se çmimet e benzinës janë shumë të larta tani”, duke shtuar: “Kur ky konflikt të përfundojë, do të shohim rënien e çmimeve të benzinës”.
Duke mbrojtur strategjinë e Trumpit ndaj Iranit, Vance argumentoi se SHBA-ja “në disa aspekte ka fituar në mënyrë vendimtare”, por shtoi se “edhe armiku ka një fjalë për të thënë këtu”.
Ai tha se Washingtoni po kërkonte “një angazhim përfundimtar dhe të qartë nga iranianët se nuk do ta rindërtojnë programin e tyre bërthamor”.
Vance hodhi poshtë gjithashtu akuzat për korrupsion presidencial, duke theksuar se nuk kishte parë “as edhe një grimcë të vetme prove se (Trump) merr pjesë në atë korrupsion apo e miraton atë”.