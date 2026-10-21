Zv/presidenti amerikan shmang përgjigjen për mbështetjen e Netanyahut në zgjedhjet në Izrael

Zv/presidenti amerikan, JD Vance, ka refuzuar të shprehë mbështetjen për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, përpara zgjedhjeve në Izrael, duke deklaruar se është i përqendruar te fushata për zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, transmeton Anadolu.
Gjatë një konference për media në Cincinnati të Ohajos, Vance u pyet për qëndrimin e tij lidhur me mbështetjen ndaj kandidatëve politik të huaj.
Pyetja erdhi pas komenteve të tij në një intervistë të fundit dhe mbështetjes së mëparshme për kryeministrin hungarez, Viktor Orban dhe të djathtën politike në Gjermani.
“Para së gjithash, gjatë gjithë jetës sime kam mbështetur vetëm një kandidat të huaj në zgjedhje dhe kjo nuk shkoi edhe aq mirë. Megjithëse e admiroj shumë kryeministrin Orban”, tha Vance.
Ai theksoi se përparësi e tij është mbështetja për kandidatët në SHBA.
“Jemi në mes të një cikli zgjedhor në Amerikë dhe jam shumë i përqendruar që kandidatët të zgjidhen në SHBA”, tha Vance.
“Siç thashë në atë intervistë, nuk po e sulmoj Bibi Netanyahun. Nuk po e mbështes Bibi Netanyahun”, shtoi ai.
Vance tha se vendimi për të shprehur ose jo mbështetje për Netanyahun i takon presidentit amerikan, Donald Trump.
“Besoj se në fund të fundit, mbështetja e presidentit është ajo që ka rëndësi dhe presidenti do të vendosë se si do ta japë atë mbështetje, në përputhje me preferencat e tij”, shtoi ai.
Në fillim të kësaj jave, Vance tha në një intervistë se nuk do të përfshihej në zgjedhjet në Izrael.
“Nuk jam kundër mbështetjes së tij. Nuk jam as pro mbështetjes së tij. Nuk po përfshihem në zgjedhjet izraelite”, tha ai.
Ndërkohë, Trump shprehu të dielën mbështetjen për Netanyahun përpara zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, duke deklaruar se i jepte kryeministrit mbështetjen e tij “të plotë dhe të pakushtëzuar” për rizgjedhje.
Në një postim të gjatë në platformën e tij Truth Social, Trump vlerësoi udhëheqjen e Netanyahut dhe partneritetin e tij me Washingtonin, veçanërisht në përballjen me Iranin.
Trump paralajmëroi gjithashtu se SHBA-ja mund të detyrohet të mbajë barrën e përballjes me Iranin nëse votuesit izraelitë zgjedhin një udhëheqës tjetër.