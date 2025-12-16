Zv/presidenti amerikan Vance: Kritikat ndaj Izraelit nuk duhet të ngatërrohen me antisemitizmin

Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance tha se kritikat ndaj Izraelit nuk duhet të barazohen me antisemitizmin, duke shtuar se ka dallim të qartë midis kundërshtimit të politikave specifike dhe ushqyerjes së urrejtjes ndaj popullit hebre, transmeton Anadolu.
“Do të thoja se ka ndryshim midis mospëlqimit të Izraelit (ose mospajtimit me një politikë të caktuar izraelite) dhe antisemitizmit”, tha Vance në një përgjigje ndaj postimit të tij në kompaninë amerikane të mediave sociale X të hënën vonë.
Duke iu përgjigjur fragmenteve nga një raport i “Atlantic” mbi rritjen e antisemitizmit midis brezave të rinj, Vance kritikoi mbulimin, duke thënë se “Gazetaria kryesore është thjesht thellësisht pa interes dhe e çalë, e konsumuar nga devotshmëritë e veta”.
“Të shkruash një artikull rreth ‘ndarjes breznore’ në antisemitizëm pa diskutuar demografinë e brezave të ndryshëm është marramendëse”, shtoi ai.
“Gjëja më e rëndësishme që mund të bësh për të eliminuar antisemitizmin dhe çdo lloj tjetër urrejtjeje etnike është të mbështesësh përpjekjet tona për të ulur imigracionin dhe për të promovuar asimilimin”, tha ai duke shtuar se “Por, këta njerëz nuk do ta bëjnë këtë, sepse të gjithëve u mungon kurioziteti dhe vetëanaliza”.
Ai ndau një analizë të cituar nga Charles Fain Lehman i Institutit Manhattan, në të cilën autori tha se “origjina e huaj është parashikues shumë më i mirë i antisemitizmit sesa ideologjia ose mosha”.
Vance javën e kaluar tha se nuk ishte dakord me republikanët e tjerë që kanë paralajmëruar për rritje të antisemitizmit brenda partisë. Duke folur për NBC News, ai tha se “Të gjykosh këdo bazuar në ngjyrën e lëkurës ose karakteristikat e pandryshueshme, mendoj se është thelbësisht antiamerikane dhe antikristiane”.
“Mendoj se është e rëndësishme t’i theksoj këto gjëra kur i shoh”, tha Vance duke shtuar se në bisedat e tij me konservatorët e rinj, “nuk shoh ndonjë antisemitizëm të zier që po shpërthen”.
Komentet vijnë pas sulmit të së dielës ndaj një festimi hebre të Hanukkah në Bondi Beach të Sidneit në Australi që vrau 15 persona.