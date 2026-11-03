Zv.presidenti turk: Bota islame duhet mbajë qëndrim të vendosur kundër mizorive izraelite në Palestinë

Bota islame duhet të marrë qëndrim të vendosur kundër mizorive izraelite dhe të mbështesë Palestinën përmes veprimeve konkrete, tha sot zëvendëspresidenti turk Cevdet Yilmaz, transmeton Anadolu.
Yilmaz i bëri këto komente ndërsa kryesonte seancën përmbyllëse të Takimit të 42-të Ministror të Komitetit të Përhershëm për Bashkëpunim Ekonomik dhe Tregtar të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (COMCEC) në Qendrën e Kongreseve të Stambollit.
“Pavarësisht shpalljes së armëpushimit, vazhdimi i masakrave nga qeveria e Netanyahut me pretekste të dobëta në çdo rast, dështimi për të kaluar në fazën tjetër të armëpushimit dhe pengimi i ndihmës humanitare rrisin vuajtjet e vëllezërve tanë palestinezë çdo ditë”, tha Yilmaz.
“Si botë islame, ne duhet të qëndrojmë më fort kundër kësaj shtypjeje dhe të mbështesim Palestinën, veçanërisht Gazën, me të gjitha mjetet tona përmes hapave konkretë”, shtoi ai. Yilmaz theksoi se vendosmëria e përbashkët e demonstruar gjatë takimeve konfirmoi vullnetin për të kapërcyer tensionet dhe konfliktet gjeopolitike në të gjithë botën islame përmes diplomacisë.
Ai përmendi Programin e dedikuar Al-Quds të COMCEC-ut si një pasqyrim të prekshëm të solidaritetit, duke vënë në dukje se këtë vit u lançuan 10 projekte të reja përveç 28 projekteve të përfunduara më parë për të mbështetur palestinezët.
Yilmaz përshëndeti progresin në kuadër të Programit të COMCEC-ut për Sirinë, i cili u zbatua këtë vit për të forcuar kapacitetin njerëzor dhe institucional, duke rigjallëruar aktivitetin ekonomik përmes pesë projekteve aktive. Duke iu drejtuar bashkëpunimit ekonomik, Yilmaz përsëriti objektivin e Organizatës së Bashkëpunimit Islam për të rritur tregtinë brenda bllokut në 25 për qind.
Ai nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të fushëveprimit dhe anëtarësimit në Sistemin Preferencial Tregtar midis shteteve anëtare të OBI-t, duke shtuar se mbështetja e mekanizmit me shërbime, investime, tregti dixhitale dhe lehtësim tregtar do të përshpejtojë bashkëpunimin.
Yilmaz tha se sesioni i shkëmbimit ministror i këtij viti u përqendrua në zhvillimin e instrumenteve efektive të financimit tregtar për të rritur eksportet, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ai shprehu besim se diskutimet mbi kreditë e eksportit, mekanizmat e garancisë dhe sigurimit, financimin e zinxhirit të furnizimit, instrumentet e financimit islamik dhe zgjidhjet dixhitale do të hedhin themelet për partneritete të reja.
Për të siguruar mjedis të parashikueshëm për bizneset, Yilmaz bëri thirrje për forcimin e infrastrukturës institucionale të Qendrës së Arbitrazhit të OBI-t për të zgjidhur mosmarrëveshjet tregtare dhe të investimeve shpejt dhe në mënyrë të drejtë.
Ai kërkoi funksionalizimin e shpejtë të Forumit Islam për Organet e Akreditimit Hallall bazuar në standardet e Institutit të Standardeve dhe Metrologjisë për Vendet Islame për të lehtësuar njohjen reciproke të certifikatave hallall dhe për të hequr barrierat tregtare.
Sipas mekanizmit të Financimit të Projekteve të COMCEC, Yilmaz raportoi se 31 projekte janë duke u zhvilluar këtë vit në arsim, bashkëpunim teknik, kapacitet dixhital dhe zhvillim institucional, duke e çuar numrin total të projekteve të mbështetura në 209 që nga viti 2013 me pjesëmarrje nga të gjitha shtetet anëtare.
Në margjinat e samitit, 24 vende dhe 12 organizata ndërkombëtare zhvilluan 62 takime dypalëshe, sipas zëvendëspresidentit. Yilmaz njoftoi se sesioni i shkëmbimit ministror i vitit të ardhshëm do të përqendrohet në shfrytëzimin e instrumenteve të financave islamike për të siguruar sigurinë ushqimore, duke e përshkruar temën si jetike për prioritetet e zhvillimit të anëtarëve.