Zv.presidenti turk paralajmëron se lufta e zgjatur në Lindjen e Mesme rrezikon “thellimin e armiqësive”

Zëvendëspresidenti turk, Cevdet Yilmaz, tha të martën se zgjatja e luftës në Lindjen e Mesme “rrezikon thellimin e armiqësive duke rritur shkatërrimin, përveç ndikimeve të saj ekonomike dhe sociale”, transmeton Anadolu.
Yilmaz i bëri këto komente në platformën turke të mediave sociale NSosyal pas takimit të tij me ministren e Jashtme kanadeze, Anita Anand, në Kompleksin Presidencial në Ankara.
“Në takimin tonë, ne u përqendruam në përmirësimin e marrëdhënieve tona dypalëshe, veçanërisht në energji, tregti dhe mbrojtje. Përveç kësaj, diskutuam zhvillimet rajonale dhe globale dhe shkëmbyem pikëpamje mbi efektet e konfliktit SHBA/Izrael-Iran”, shkroi Yilmaz në mediat sociale.
“Si Turqi, ne po punojmë me të gjitha mjetet tona për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve në rajonin tonë, për të forcuar kanalet e diplomacisë dhe dialogut dhe për të hapur shtigje drejt paqes”, shtoi Yilmaz.
Ai falënderoi ministren Anita Anand “për vizitën e saj dhe kontributet konstruktive”.