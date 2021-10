Zvicër: Mungesa e energjisë elektrike në vend mund të zgjasë me javë ose muaj

Presidenti zviceran Guy Parmelin ka paralajmëruar vendin e tij që të përgatitet për mungesën e energjisë elektrike, që mund të zgjasë me javë ose muaj deri në vitin 2025.

Zvicra përballet me dy sfida kryesore kur vjen puna te energjia elektrike.

E para është se nuk prodhon mjaftueshëm dhe duhet të importojë energji elektrike për të përballuar kërkesën. Gjatë dimrit rreth 20% e energjisë elektrike të Zvicrës furnizohet nga Gjermania.

E dyta është se ajo mbështetet në energjinë elektrike që merr nga vendet e BE -së për të përmbushur nevojën dhe marrëveshja aktuale e BE -së për shpërndarjen e energjisë elektrike është në harresë që nga viti 2018.

Ndryshimet e planifikuara për vitin 2025 në mënyrën sesi BE -ja menaxhon energjinë elektrike mund të shkaktojnë mungesë të energjisë elektrike në Zvicër.

Prishja e njëanshme e Zvicrës për negociatat me BE në maj ndoshta nuk e ka ndihmuar për të arritur një marrëveshje me bllokun.

Muajin e kaluar, Presidenti zvicerian Guy Parmelin u tha konsumatorëve më të mëdhenj të energjisë elektrike se Zvicra do të varet nga mbështetja e tyre në formën e konsumit të reduktuar nëse do të kishte mungesë.

Parmelin përshkruan mungesën e energjisë elektrike si rrezikun më të madh me të cilin përballet Zvicra pas pandemisë. Ai parashikon mungesa që mund të zgjasin javë ose muaj. Kjo mund të kërkojë që fabrikat të shkurtojnë prodhimin, bankat të shkurtojnë orët e punës ose operatorët e transportit për të zvogëluar numrin e trenave që lëvizin me anë të energjisë elektrike, tha ai.

Në Shtator 2021, qeveria i dërgoi letra 30,000 konsumatorëve të mëdhenj të energjisë elektrike, duke paralajmëruar mungesat e ardhshme të energjisë elektrike.

Kufizimet e konsumit nuk mund të përjashtohen. Gjatë mungesave, Këshilli Federal mund të kufizojë konsumin nëse thirrjet për reduktime vullnetare nuk janë të mjaftueshme. /tiranapost