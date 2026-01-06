Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut: Operacioni amerikan në Venezuelë minon të drejtën ndërkombëtare

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut tha se operacioni i fundit ushtarak amerikan në Venezuelë që kapi presidentin Nicolas Maduro minoi parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar kundër veprimeve që kërcënojnë integritetin territorial të shteteve, transmeton Anadolu.
“Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut është thellësisht i shqetësuar për situatën në Venezuelë pas operacionit ushtarak të SHBA-së gjatë fundjavës. Është e qartë se operacioni minoi një parim themelor të së drejtës ndërkombëtare – që shtetet nuk duhet të kërcënojnë ose përdorin forcë kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të asnjë shteti”, tha zëdhënësja Ravina Shamdasani në një deklaratë.
“SHBA-ja e ka justifikuar ndërhyrjen e tyre në bazë të historikut të gjatë dhe të tmerrshëm të të drejtave të njeriut të Qeverisë Venezueliane, por llogaridhënia për shkeljet e të drejtave të njeriut nuk mund të arrihet me ndërhyrje ushtarake të njëanshme në shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Populli i Venezuelës meriton llogaridhënie përmes një procesi të drejtë dhe të përqendruar te viktima”, tha zyra.
Duke përmendur shkeljet e vazhdueshme të të drejtave të venezuelianëve, deklarata paralajmëroi se paqëndrueshmëria aktuale dhe militarizimi i mëtejshëm që rezulton nga ndërhyrja e SHBA-së mund ta përkeqësojnë situatën.
“Komisioneri i Lartë u bën thirrje SHBA-së dhe autoriteteve venezueliane, si dhe bashkësisë ndërkombëtare, të sigurojnë respekt të plotë për të drejtën ndërkombëtare, përfshirë të drejtat e njeriut”, nënvizoi zyra.
Gjithashtu, ajo përsëriti se e ardhmja e Venezuelës duhet të përcaktohet nga populli i saj, “me respekt të plotë për të drejtat e tyre njerëzore, përfshirë të drejtën për vetëvendosje, dhe sovranitetin mbi jetën dhe burimet e tyre”.
Kreu i zyrës së të drejtave të OKB-së, Volker Turk, në një deklaratë të veçantë, tha se operacioni i SHBA-së minon një parim themelor të së drejtës ndërkombëtare: “Shtetet nuk duhet të përdorin forcën për të ndjekur pretendimet e tyre territoriale ose kërkesat politike”.
“Shoqëria venezueliane ka nevojë për përmirësim dhe e ardhmja e vendit duhet të vendoset nga populli i saj”, tha ai në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Më 3 janar, Presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi se veprimi ushtarak i SHBA-së ndaj Venezuelës rezultoi në kapjen e Maduros dhe gruas së tij Cilia Flores, duke u zotuar gjithashtu të ushtrojë kontrollin amerikan mbi vendin për momentin, me trupa amerikane nëse është e nevojshme.
Maduro dhe Flores po mbahen në Qendrën e Paraburgimit Metropolitan në Brooklyn dhe u sollën para gjykatësit amerikan Alvin Hellerstein në New York të hënën, ku dyshja u deklarua e pafajshme për akuzat federale të SHBA-së të lidhura me trafikun e drogës dhe bashkëpunimin e dyshuar me bandat e përcaktuara si organizata terroriste.