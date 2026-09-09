Zyra e OKB-së përshëndet planet e 12 vendeve për kufizime ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite

Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka përshëndetur planet e sapo njoftuara nga 12 vende për vendosjen e kufizimeve kombëtare ndaj tregtisë së mallrave me vendbanimet e paligjshme izraelite, duke theksuar se masa të tilla kontribuojnë në përpjekjet për t’i dhënë fund dhunës dhe pushtimit në Bregun Perëndimor.
“Serioziteti i situatës në Bregun Perëndimor kërkon masa urgjente dhe konkrete”, tha zëdhënësi Jeremy Laurence për Anadolu në një deklaratë me shkrim.
Laurence tha se komisari i lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, po përsërit thirrjen e tij ndaj vendeve të treta që të ndërmarrin “hapa domethënës drejt përfundimit të dhunës dhe pushtimit të Bregut Perëndimor”.
“Hapa të tillë si ata të njoftuar sot kontribuojnë në arritjen e këtij qëllimi”, tha zëdhënësi.
Zyra rikujtoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në korrik të vitit 2024 deklaroi se shtetet duhet të parandalojnë marrëdhëniet tregtare ose të investimeve që ndihmojnë në ruajtjen e pranisë së paligjshme të Izraelit në territorin e pushtuar palestinez.
Ajo gjithashtu iu referua një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të shtatorit 2024, e cila bënte thirrje për t’u dhënë fund importeve të produkteve me origjinë nga vendbanimet izraelite.
“Komisari i lartë u bën thirrje të gjitha shteteve të kryejnë vlerësime rigoroze, gjithëpërfshirëse dhe transparente për masat që mund të ndërmarrin për t’u siguruar se nuk po ndihmojnë në rrënjosjen e pranisë së paligjshme të Izraelit në territor”, tha Laurence.
Duke iu drejtuar Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut të hënën, Turk tha se kompanitë “duhet t’u japin fund praktikave të biznesit që mbështesin vendbanimet e paligjshme”.
Njëmbëdhjetë vende evropiane, përkatësisht Franca, Britania e Madhe, Danimarka, Spanja, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Suedia, së bashku me Kanadanë, njoftuan të martën synimin e tyre për të vendosur kufizime kombëtare ndaj tregtisë me vendbanimet dhe/ose për të mbështetur kufizimet evropiane.
Vendet thanë se situata në Bregun Perëndimor po “përkeqësohet me shpejtësi”, duke përmendur nivele të paprecedenta të dhunës së kolonëve dhe zgjerimit të vendbanimeve.
“Ne kundërshtojmë fuqishëm çdo veprim që çon në aneksimin e tokës palestineze dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë palestineze”, thuhet në deklaratë.
Në deklaratë gjithashtu i bëhet thirrje Izraelit që të ndalojë menjëherë zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe kompetencave administrative civile, duke siguruar njëkohësisht që kolonët përgjegjës për dhunën të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre dhe që të hetohen pretendimet që përfshijnë forcat izraelite.