Zyra e të burgosurve: Provat flasin për palestinezë të ekzekutuar pas torturave dhe shtypje me automjete

Dëshmitë mjekësore dhe ato të terrenit të shoqëruara me dorëzimin e trupave të palestinezëve tregojnë se ata janë subjekt i ekzekutimeve pa gjyq pas torturës, lidhjes me pranga dhe shkeljes nga automjetet ushtarake, njoftoi të premten Zyra e Informacionit për të Burgosurit e lidhur me Hamasin, transmeton Anadolu.
Më herët gjatë ditës, 30 trupa palestinezësh të liruar nga Izraeli përmes Kryqit të Kuq arritën në Spitalin Nasser në qytetin jugor të Gazës, Khan Younis, duke e çuar numrin total të trupave të dorëzuar që nga 14 tetori në 225, sipas zyrës.
“Tek trupat u gjetën gjurmë torturash, lidhjesh me pranga, djegie dhe shkelje nga automjetet ushtarake”, tha zyra e informacionit në një deklaratë.
“Mbajtja e trupave në frigoriferë dhe varrosja e tyre në të ashtuquajturat ‘varreza numrash’ pasqyron një politikë të qëllimshme për të poshtëruar palestinezët, si të gjallë ashtu edhe të vdekur, dhe përbën një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare humanitare”, thuhet në deklaratë.
Trupat e palestinezëve dorëzohen pa identifikim, duke detyruar familjet të njohin të afërmit e tyre përmes tipareve fizike të mbetura ose veshjeve, për shkak të mungesës së kapaciteteve për teste forenzike si pasojë e bllokadës izraelite dhe shkatërrimit të laboratorëve në Gaza.
Para armëpushimit të 10 tetorit, Izraeli mbante 735 trupa palestinezësh në të ashtuquajturat “varreza numrash”, sipas Fushatës Kombëtare Palestineze për Marrjen e Trupave të Martirëve dhe Zbulimin e Fatit të të Zhdukurve.
Për më tepër, fushata citoi një raport të Haaretzit të publikuar më 16 korrik 2024, që zbulonte se ushtria izraelite ka mbajtur rreth 1.500 trupa palestinezësh nga Gaza në bazën ushtarake famëkeqe Sde Teiman në jug të Izraelit.
– Shkeljet ndaj të burgosurve
Ndërkaq, zyra dënoi ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare nga ekstremi i djathtë, Itamar Ben-Gvir, për publikimin e një videoje ku të burgosurit palestinezë shfaqen të lidhur dhe shtrirë në tokë, duke e quajtur këtë “nxitje të hapur që ekspozon mentalitetin kriminal që sundon burgjet e pushtimit”.
Më herët gjatë ditës, Ben-Gvir u shfaq në një video në Telegram para një rreshti të të burgosurve palestinezë të shtrirë me fytyrë poshtë dhe duart të lidhura pas shpinës, duke thënë: “Kështu i trajtojmë ata, dhe gjithçka që mbetet është t’i ekzekutojmë”.
Ben-Gvir shpesh shfaqet në video duke poshtëruar të burgosurit palestinezë dhe duke i kërcënuar me vdekje ose ekzekutim, duke përfshirë edhe liderin e Fatahut, Marwan Barghouti.
Zyra tha se këto veprime përbëjnë “dëshmi përfundimtare të një politike sistematike të vrasjes që synon të burgosurit palestinezë”.
Ajo bëri thirrje për krijimin e një komiteti ndërkombëtar të pavarur hetimor dhe për llogaridhënie të liderëve izraelitë për krimet e kryera ndaj të burgosurve të gjallë dhe atyre trupat e të cilëve mbahen ende.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza më herët tha se shumë nga trupat e dorëzuar nga Izraeli tregojnë shenja të abuzimit, duke përfshirë rrahje, duar të lidhura, lidhje sysh dhe deformime të fytyrës, dhe janë kthyer pa emra.
Dorëzimi është pjesë e fazës së parë të armëpushimit. Fazat e ardhshme përfshijnë dorëzimin e Gazës te një komitet jopolitik dhe rindërtimin e enklavës të shkatërruar gjatë sulmeve izraelite dyvjeçare.