Zyrtarë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani do të vizitojnë Iranin për bisedime mbi sigurinë

Zyrtarë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani do të takohen me zyrtarë iranianë në Teheran për të diskutuar mbi sigurinë rajonale, njoftuan zyrtarët të hënën, transmeton Anadolu.
Ali Bagheri, zëvendëssekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, i tha televizionit iranian se zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia, anëtarë të Aleancës së Mekës, do të vizitojnë Teheranin në kuadër të përpjekjeve për të nxitur krijimin e një kornize rajonale të sigurisë në Azinë Perëndimore.
Bagheri tha se në takim do të marrin pjesë ministri saudit i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, si dhe një zyrtar i lartë turk.
Burime turke të sigurisë thanë për Anadolu se në takim do të marrë pjesë kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kalin.
Bagheri tha se zyrtarët vizitorë do të takohen me Mohsen Rezaei, sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, për të diskutuar çështjet e sigurisë rajonale.
Ai shtoi se Irani kundërshton ndërhyrjen dhe ndikimin e fuqive të jashtme në rajon.
Bagheri nuk e specifikoi datën e takimit, megjithëse mediat iraniane raportuan se ai do të mbahet të hënën.
– Aleanca e Mekës synon të ulë tensionet rajonale
Zëvendësministri saudit i Punëve të Jashtme për Diplomacinë Publike, Raid Krimly, konfirmoi vizitën në një postim në platformën amerikane të rrjeteve sociale X.
Krimly tha se zyrtarët vizitorë do të takohen edhe me presidentin iranian, Masoud Pezeshkian, përveç Rezaeit.
Ai tha se vizita është pjesë e përpjekjeve të anëtarëve të Aleancës së Mekës për të ulur tensionet në mes të krizës së vazhdueshme mes SHBA-së dhe Iranit.
Ai shtoi se bisedimet do të synojnë gjithashtu nxitjen e dialogut dhe zgjidhjeve diplomatike, si dhe mbështetjen e përpjekjeve ndërmjetësuese të udhëhequra nga Katari dhe Pakistani.
Krimly tha se këto kontakte dëshmojnë rolin e anëtarëve të aleancës në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, si dhe vendosmërinë e tyre për të bashkëpunuar me të gjitha vendet e rajonit për arritjen e këtij qëllimi.