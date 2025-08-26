Zyrtarët amerikanë prej muajsh sugjerojnë se lufta në Gaza do të përfundojë së shpejti

Donald Trump ka deklaruar se pret që lufta në Gaza të mbyllet brenda dy deri në tre javësh, por vlerësimi i tij është pritur me skepticizëm.
Zyrtarët amerikanë kanë sugjeruar prej muajsh se konflikti, i cili financohet dhe mbështetet diplomatikisht nga Uashingtoni, është drejt përfundimit. Në shkurt 2024, ish-presidenti Joe Biden, ndërsa hante akullore, tha se një marrëveshje armëpushimi ishte “afër” dhe se shpresonte të finalizohej brenda ditësh.
Që atëherë, përfaqësues të SHBA-së kanë përsëritur rregullisht se fundi i luftës është pranë. Në korrik, i dërguari i Trump, Steve Witkoff, u shpreh se administrata amerikane ishte “shpresëplotë” se armëpushimi do të arrihej deri në fund të javës.
Ndërkohë, SHBA i ka ofruar Izraelit miliarda dollarë dhe mbështetje diplomatike për ofensivën në Gaza, të cilën organizatat e të drejtave të njeriut dhe ekspertë të OKB-së e kanë përshkruar si gjenocid.
Deklaratat e vazhdueshme për një përfundim të afërt të luftës mund të shërbejnë për të mjegulluar rolin e SHBA-së në konflikt dhe për të zbutur zemërimin në rritje të opinionit publik amerikan ndaj Izraelit. /mesazhi