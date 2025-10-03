“Zyrtarët e konsullatës bënë kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët turq të ndaluar ilegalisht nga Izraeli”

Zyrtarët e konsullatës turke kanë bërë kontaktin e tyre të parë të drejtpërdrejtë me qytetarët turq të ndaluar nga Izraeli në bordin e Flotiljes Globale “Sumud” në rrugën e saj për në Gaza për të ofruar ndihmë humanitare, tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Është e mundur që qytetarët të kthehen në Turqi të shtunën me një fluturim të posaçëm, u tha gazetarëve Öncü Keçeli.
Zyrtarët po shqyrtojnë alternativa të ndryshme për evakuimin më të shpejtë dhe më të sigurt të këtyre qytetarëve, tha ai.
“Zyrtarët tanë të konsullatës kanë qenë atje për afërsisht tetë orë dhe kanë pasur kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët tanë për herë të parë”, tha Keçeli.
“Sipas informacionit fillestar, nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me shëndetin e përgjithshëm të qytetarëve tanë” shtoi ai.
Duke theksuar se zyrtarët po punojnë intensivisht për të siguruar përfundimin sa më efikas të këtij procesi, Keceli deklaroi: “Kolegët tanë po e ndjekin situatën me autoritetet lokale dhe koordinimi ynë me autoritetet dhe institucionet përkatëse në Turqi vazhdon”.
Duke theksuar se flotilja “Sumud” luan një rol vendimtar në tërheqjen e vëmendjes globale ndaj katastrofës së vazhdueshme në Gaza, ai tha: “Ne kemi ndjekur nga afër zhvillimet në lidhje me flotiljen që nga dita e parë e organizimit të saj”.
“Ne ishim në kontakt me komitetin organizues të flotiljes dhe pjesëmarrësit që nga fillimi”, tha ai.
Ministria i ndoqi me përpikëri zhvillimet “24/7”, nënvizoi Keçeli.
Duke theksuar se janë në koordinim të ngushtë me vendet, qytetarët e të cilave janë në flotilje, Keçeli tha se presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe ministri i Jashtëm Hakan Fidan u angazhuan gjithashtu në diplomaci intensive telefonike.
Ai shtoi se deklarata e përbashkët, e cila lëshoi një paralajmërim të fortë për Izraelin që të mos rrezikonte jetën e atyre që ishin në bord, u sigurua si rezultat i këtyre kontakteve.
“Anijet tona që operojnë në rajon, së bashku me aftësitë tona të kërkim-shpëtimit, ishin gjithashtu të pranishme për të kontribuuar në misionin e ndihmës humanitare”, shtoi zëdhënësi.
Duke vënë në dukje se qindra aktivistë aktualisht po mbahen të ndaluar nga Izraeli, përfshirë gati 50 qytetarë turq, zyrtari tha: “Meqenëse disa nga qytetarët tanë kanë shtetësi të dyfishtë, është e pamundur të jepet një shifër e saktë”.
“Zyrtarët tanë të konsullatës ndërhynë menjëherë pasi u sekuestruan anijet. Ata punuan në koordinim me avokatët e flotiljes dhe ambasadat e vendeve të tjera përkatëse. Ne u përpoqëm menjëherë të ndanim informacionin e marrë me familjet e qytetarëve tanë”, njoftoi ai.
Duke deklaruar se qytetarët turq në flotilje, së bashku me aktivistë nga vende të tjera, u zbarkuan në Portin Ashdod më 2 tetor, ai vuri në dukje: “Pas procedurave administrative atje, ata u transferuan gradualisht në një qendër paraburgimi në Izraelin jugor”.
Kur u pyet nëse ndonjë vend ka kontaktuar Turqinë për ndihmë me evakuimin, ai tha: “Po, e kanë kontaktuar”.
“Siç e dini, në të kaluarën, ne kemi ofruar ndihmë të gjerë vendeve të treta për shpëtim dhe evakuim nga kriza të ndryshme humanitare dhe fatkeqësi natyrore”, tha Keçeli.
“Edhe këtë herë, vende të treta na kontaktuan. Brenda mundësive tona, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë shtetasit e vendeve të treta të largohen nga Izraeli”, shtoi ai.
Autoritetet malajziane kontaktuan Turqinë ata të premten me një kërkesë të tillë, shtoi Keçeli, duke deklaruar se po bëjnë gjithçka që është e mundur në lidhje me këtë çështje.