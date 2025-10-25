Zyrtari amerikan: Nuk ka plane që Trump të takohet me liderin e Koresë së Veriut gjatë turneut në Azi

Sipas një zyrtari të lartë amerikan, nuk ka plane që presidenti Donald Trump të ulet me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, gjatë turneut të tij të ardhshëm 5-ditor në Azi, transmeton Anadolu.
“Presidenti, sigurisht, ka shprehur gatishmërinë e tij për t’u takuar me Kim Jong-un në të ardhmen. Kjo nuk është në orarin e këtij udhëtimi”, tha zyrtari gjatë një bisede me gazetarët.
Zyrtari foli në kushte anonimiteti për të diskutuar detajet e vizitave të ardhshme të presidenti amerikan në Malajzi, Japoni dhe Korenë e Jugut.
Trump është planifikuar të niset sonte vonë. Ai do të fillojë një seri vizitash zyrtare me një ndalesë të parë në Malajzi të dielën, ku sipas zyrtarit, pritet të “kryesojë një marrëveshje të rëndësishme paqeje që do të shpëtojë më shumë jetë, do të zvogëlojë më shumë konflikte dhe do të përparojë sigurinë në një Indo-Paqësor të lirë dhe të hapur”, tha zyrtari.
Trump më pas do të takohet me kryeministrin malajzian, Anwar Ibrahim dhe do të marrë pjesë në darkën e punës së liderëve SHBA-ASEAN në po të njëjtën ditë. Trump më pas do të fluturojë për në Tokio të hënën dhe do të takohet me kryeministrin e sapo-inauguruar Sanae Takaichi të martën.
Trump do të fluturojë për në qytetin Busan të Koresë së Jugut të mërkurën, ku do të takohet me presidentin Lee Jae Myung përpara se të mbajë një fjalim në drekën e shefave ekzekutiv të forumit APEC dhe do të marrë pjesë në një darkë pune të udhëheqësve SHBA-APEC atë mbrëmje.
Spekulimet janë rritur se Trump mund të takohet me liderin e Koresë së Veriut në zonën e çmilitarizuar midis dy Koreve gjatë ndalesës. Ata u takuan për herë të fundit në vitin 2019 gjatë mandatit të parë të Trumpit, ndërsa presidenti amerikan mbajti një takim të papritur me Kim dhe kërkoi të ndërmjetësonte një marrëveshje denuklearizimi me Phenianin, e cila nuk u materializua kurrë.