Zyrtari i Hamasit: Izraeli ka shkelur armëpushimin qindra herë

Zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, ka akuzuar Izraelin për shkeljen e 962 dispozitave të fazës së parë të armëpushimit në Gaza.

Sipas deklaratës së tij të transmetuar në televizion, disa nga shkeljet përfshijnë:

Forcat izraelite vranë 116 palestinezë gjatë armëpushimit.

Izraeli lejoi vetëm 23 cisterna me karburant në Gaza në ditë, në vend të 50 të parashikuara.

Nuk u lejuan importet tregtare të karburantit.

Vetëm 15 shtëpi të lëvizshme u lejuan të hyjnë në Gaza, ndërkohë që marrëveshja parashikonte 60,000.

Vetëm 9 mjete të rënda për pastrimin e rrënojave u futën në Gaza, ndërsa nevoja është për të paktën 500 të tilla.

Materialet e rindërtimit dhe pajisjet mjekësore u kufizuan.

Izraeli nuk lejoi rindezjen e stacionit të energjisë elektrike.

Hamdan theksoi se Hamasi ka respektuar marrëveshjen me saktësi dhe dëshiron që armëpushimi të kalojë në fazën e dytë. Ai akuzoi Izraelin për përpjekje për ta kthyer situatën në pikën zero, duke propozuar zgjatjen e fazës së parë të armëpushimit në kundërshtim me marrëveshjen.

Hamdan gjithashtu fajësoi kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për pasojat e mundshme të prishjes së marrëveshjes, përfshirë ndikimin e saj mbi pengjet izraelite në Gaza.

“Ne dënojmë shantazhin e ulët që Netanyahu dhe qeveria e tij ekstremiste po bëjnë kundër popullit tonë duke përdorur ndihmën humanitare si kartë presioni në negociata,” tha Hamdan.

Ai u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare të ushtrojnë presion mbi Izraelin për të hapur kalimet dhe për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare jetësore në Gaza.