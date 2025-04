Zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza: “Po përballemi me një krizë shumë të madhe” për shkak të bllokadës izraelite

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Barsh, ka paralajmëruar për një krizë humanitare të thellë në Rripin e Gazës si pasojë e mbylljes së pikave kufitare nga Izraeli, duke theksuar se situata në spitalet e territorit është përkeqësuar ndjeshëm.

“Po përballemi me një krizë shumë të madhe, ku fëmijët dhe gratë shtatzëna janë më të prekurat. Okupimi po shkatërron racën palestineze. Nuk lejojnë as ujë e as ushqim të mbërrijë te fëmijët tanë,” tha al-Barsh për Al Jazeera.

Ai bëri të ditur se më shumë se 40,000 fëmijë janë mbetur jetimë për shkak të luftës, ndërsa 100 fëmijë kanë vdekur në pritje të hapjes së kalimeve kufitare. Rreth një milion fëmijë, sipas tij, po privohen nga ndihma shpëtuese.

“Sot, më shumë njerëz po vdesin si pasojë e pasojave indirekte të luftës sesa nga vetë bombardimet. Vetëm 20 nga 38 spitalet në Gaza funksionojnë pjesërisht. Më shumë se 360 punonjës shëndetësorë janë arrestuar nga forcat e okupimit,” shtoi ai.

Apeli i al-Barsh vjen mes thirrjeve në rritje për një ndërhyrje ndërkombëtare që të ndalet kriza humanitare dhe të sigurohet akses i menjëhershëm për ndihma jetike në territorin e rrethuar.