Zyrtari i OKB-së dënon sulmet e “neveritshme” nga kolonët izraelitë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor

Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut dënoi të premten atë që ai e quajti një përshkallëzim alarmues të sulmeve të kolonëve izraelitë dhe masave ushtarake izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke paralajmëruar se disa veprime mund të përbëjnë krime lufte, transmeton Anadolu.
“Imazhet e turmave të kolonëve izraelitë të maskuar që kryejnë sulme zjarrvënëse në Bregun Perëndimor të pushtuar këtë javë janë të neveritshme dhe pasqyrojnë një model më të gjerë të dhunës në rritje kundër palestinezëve”, tha zëdhënësi Thameen Al-Kheetan në një konferencë javore për shtyp në Zyrën e OKB-së në Gjenevë.
Disa persona u plagosën në incidente, të cilat përfshinin një sulm ndaj një fabrike qumështi dhe djegien e kamionëve të shpërndarjes dhe shtëpive.
Zyrtarët e OKB-së thonë se dhuna është rritur ndërsa autoritetet izraelite zgjerojnë prishjet e shtëpive, sekuestrimet e pronave, arrestimet dhe kufizimet e lëvizjes.
Al-Kheetan kritikoi “ndërtimin e pandërprerë të vendbanimeve dhe post-blloqeve si dhe zhvendosjen dhe transferimin me forcë të mijëra palestinezëve nga kolonët izraelitë dhe ushtria”.
Ai paralajmëroi se “zhvendosja e përhershme e popullsisë palestineze brenda territorit të pushtuar përbën transferim të paligjshëm, i cili është një krim lufte”, duke shtuar se transferimi i civilëve izraelitë në territorin e pushtuar “gjithashtu përbën një krim lufte”.
OKB-ja thotë se pretendimet e Izraelit për sovranitet mbi Bregun Perëndimor shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe shkelin të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje. “Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e ka konfirmuar” këtë, vuri në dukje Al-Kheetan.
Më shumë se 260 sulme nga kolonët e paligjshëm izraelitë u regjistruan në tetor – shifra më e lartë mujore që nga viti 2006.
Sipas shifrave të OKB-së, që nga tetori 2023 të paktën 1.017 palestinezë – përfshirë 221 fëmijë – janë vrarë nga forcat izraelite të sigurisë dhe kolonët e paligjshëm në Bregun Perëndimor dhe në Kudsin Lindor.
Në të njëjtën periudhë, 59 izraelitë u vranë në sulme palestineze ose përleshje të armatosura.
Viktimat e fundit përfshijnë 13-vjeçarin Aysam Jihad Labib Naser, i cili vdiq pasi thithi gaz lotsjellës muajin e kaluar, dhe dy djem 16-vjeçarë të qëlluar për vdekje më 6 nëntor.