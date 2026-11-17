Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk paralajmëroi sot se transferimi i migrantëve në vende të largëta nuk mund t’i zgjidhë sfidat më të gjera të migrimit, duke bërë thirrje për politika gjithëpërfshirëse që trajtojnë shkaqet themelore të këtij fenomeni, transmeton Anadolu.
Deklarata e tij erdhi pas planit të njoftuar nga pesë vende të BE-së për të krijuar qendër kthimi në Ruandë, vend afrikan. Ai vuri në pikëpyetje qasjet që përqendrohen vetëm në aspekte të veçanta të menaxhimit të migrimit.
“Zgjidhja nuk qëndron te masat e veçuara, shpeshherë shumë të kushtueshme, për të gjetur vende të largëta që të merren me një aspekt të menaxhimit të migrimit, apo te transferimi i detyrimeve për të drejtat e njeriut te vende të tjera”, tha zyrtari austriak i OKB-së, me profesion jurist.
Turk argumentoi se qeveritë duhet të trajtojnë faktorët që nxisin migrimin, përfshirë problemet me të drejtat e njeriut, pabarazitë globale, sistemin ekonomik dhe financiar ndërkombëtar që i vendos shumë vende në zhvillim në pozitë të pafavorshme, konfliktet e armatosura dhe tensionet gjeopolitike.
Ai bëri thirrje për më shumë investime për trajtimin e këtyre problemeve dhe krijimin e mundësive në vendet e origjinës së migrantëve.
Zyrtari i OKB-së për të drejtat e njeriut theksoi plakjen e popullsisë dhe mungesën e fuqisë punëtore në vendet e zhvilluara, duke nënvizuar nevojën për zgjerimin e rrugëve të rregullta të migrimit dhe njohjen e kontributit të migrantëve në ekonomitë evropiane.
Deklarata e tij erdhi pas njoftimit të së hënës nga Austria, Danimarka, Gjermania, Greqia dhe Holanda se po shqyrtojnë mundësinë e krijimit të një qendre kthimi në Ruandë, me synimin që transferimet të nisin deri në vitin 2027.