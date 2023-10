Zyrtari i OKB-së: Komuniteti ndërkombëtar nuk mund të vazhdojë t’i zhgënjejë njerëzit në Gaza

Komuniteti ndërkombëtar nuk mund të vazhdojë t’i zhgënjejë njerëzit në Gaza, tha sot një zyrtar i lartë i OKB-së, transmeton Anadolu.

Duke përshëndetur hyrjen e kolonës së parë të ndihmave humanitare me 20 kamionë në Gaza sot në mëngjes, Martin Griffiths, nënsekretar i përgjithshëm i OKB-së për Çështjet Humanitare, tha në rrjetin social “X”: “Dorëzimi (i ndihmave) vjen pas ditësh negociata të thella dhe intensive me të gjitha palët përkatëse për t’u siguruar që operacioni i ndihmave në Gaza të rifillojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe me kushtet e duhura”.

Më herët, një kolonë humanitare, e përbërë nga 20 kamionë, filloi të hyjë në Rripin e Gazës nga ana egjiptiane e kalimit kufitar Rafah, e para që nga shpërthimi i konfliktit të armatosur midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas më 7 tetor.

Griffiths shprehu gjithashtu besimin se kjo dërgesë e ndihmës humanitare do të jetë fillimi i një përpjekjeje të qëndrueshme për të siguruar furnizime thelbësore, duke përfshirë ushqim, ujë, ilaçe dhe karburant për popullin e Gazës.

“Dy javë që nga fillimi i armiqësive, situata humanitare në Gaza – tashmë e pasigurt – ka arritur nivele katastrofike. Është thelbësore që ndihma të arrijë tek njerëzit në nevojë kudo që janë në gjithë Gazën, dhe në shkallën e duhur”, theksoi Griffiths.

“Populli i Gazës ka duruar vuajtje me dekada. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund të vazhdojë t’i zhgënjejë ata”, shtoi ai.

Izraeli nisi një fushatë të pandalshme bombardimesh në Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas në qytetet kufitare izraelite më 7 tetor.