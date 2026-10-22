Zyrtari palestinez: Izraeli e ka shndërruar Bregun Perëndimor në “burgje të copëtuara”

Forcat izraelite e kanë kthyer Bregun Perëndimor të pushtuar në “burgje të copëtuara” ndërsa dhuna e okupatorit e ka bërë atë një “fushëbeteje”, tha sot sekretari i Përgjithshëm i Iniciativës Kombëtare Palestineze, Mustafa Barghouti, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Barghouti tha se ushtria izraelite ka copëtuar Bregun Perëndimor të pushtuar me më shumë se 1.300 postblloqe ushtarake, shumica e tyre të mbyllura, duke i kthyer qytetet dhe qytezat e saj në “burgje të fragmentuara të ndara nga njëri-tjetri”.
Ai tha se kufizimet kanë “paralizuar rëndë aktivitetin ekonomik, arsimin dhe shërbimet shëndetësore”.
Barghouti shprehu se situata shoqërohet me bastisje të ushtrisë izraelite në të gjitha qeveritë e Bregut Perëndimor, arrestime masive, represion të vazhdueshëm dhe prishje të shtëpive si dhe parandalimin e shumicës së fermerëve palestinezë që të arrijnë në tokën e tyre për të vjelë ullinj.
“Okupimi izraelit përdor bandat e terrorit okupator si majë shtize për zgjerimin e vendbanimeve”, tha ai.
Barghouti shtoi se grupet kanë vazhduar sulmet e tyre në qytete, fshatra dhe qyteza në të gjithë Bregun Perëndimor, duke e kthyer atë në një “fushë beteje ku terrori nuk ndalet kurrë”. Ai tha se qëllimi i “luftës së terrorit okupator” është të dëbojë palestinezët nga pjesa më e madhe e tokës së tyre dhe të arrijë “ëndrrën ekspansioniste sioniste” të aneksimit, judaizimit dhe zhvendosjes.
Ai deklaroi se qëndrueshmëria dhe vendosmëria e popullit palestinez për të qëndruar në tokën e tyre, së bashku me komitetet popullore që përballen me pushtuesit, përbënin “faktorin e vetëm që pengon zbatimin e planit izraelit”.
Zyrtari palestinez i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të ndalojë mbylljen e syve ndaj krimeve izraelite. Ai theksoi nevojën për të mbështetur qëndrueshmërinë palestineze duke vendosur sanksione dhe bojkot ndaj të gjithë sistemit të pushtimit dhe vendbanimeve, duke përfshirë qeverinë izraelite.
Sulmet e okupuesve izraelitë dhe ushtrisë kundër palestinezëve dhe tokës së tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar janë intensifikuar gjatë sezonit të vjeljes së ullirit. Shifrat palestineze tregojnë se rreth 750 mijë pushtues izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, në 194 vendbanime dhe afërsisht 400 poste vendbanimesh.
Vendbanimet izraelite të ndërtuara në tokën e pushtuar palestineze konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.