Zyrtari shëndetësor paralajmëron: 55 mijë gra shtatzëna në Gaza vuajnë nga kequshqyerja

Drejtori i Kompleksit Mjekësor al-Shifa në Gaza ka thënë për Al Jazeera Arabic se 55 mijë gra shtatzëna në Rripin e Gazës po vuajnë nga kequshqyerja, ndërsa ka paralajmëruar për disa kriza të përshkallëzuara shëndetësore në territor.
Ai tha se spitali nuk është në gjendje të ofrojë shërbime për shkak të kolapsit total të sistemit shëndetësor dhe se tre fëmijë me paralizë rrezikojnë të vdesin.
Në qytetin e Gazës mungon uji i pijshëm i sigurt, duke rritur rastet e gastroenteritit, ndërsa nuk ka asnjë mjet trajtimi për pacientët me zemër, shtoi ai. /mesazhi