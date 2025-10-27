Zyrtarja e OKB-së paralajmëron për krizë humanitare “të shëmtuar” në Sudan, teksa civilët përballen me uri

OKB-ja ka alarmuar për atë që e quajti një situatë humanitare “të shëmtuar dhe në përkeqësim” në El-Fasher, kryeqytetin e Darfurit të Veriut në Sudanin perëndimor, ku civilët që ikin nga dhuna përballen me kërkesa për pagesë shpërblese dhe uri, transmeton Anadolu.
“Ajo që dimë është se civilët që ikin nga El-Fasheri shpesh mbahen për pagesë shpërblese përgjatë rrugës, një pjesë e rrugës kontrollohet nga milicia”, tha gjatë një informimi virtual Denise Brown, rezidente dhe koordinatore humanitare e OKB-së në Sudan.
Ajo shtoi se “të rriturit dhe fëmijët janë të dehidratuar, të kequshqyer, disa të plagosur dhe të gjithë të traumatizuar”.
Brown theksoi se El-Fasheri ka qenë nën bllokadë për më shumë se 500 ditë, gjë që po pengon ndihmën humanitare të arrijë civilët e bllokuar brenda qytetit.
“Bllokimi i ndihmës ushtarake dhe veçanërisht i ndihmës ushqimore është i barabartë me përdorimin e urisë si armë lufte”, paralajmëroi ajo.
Ajo gjithashtu theksoi thirrjen e vazhdueshme të OKB-së për Forcat Paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) që t’u lejojnë civilëve kalimin e sigurt mes luftimeve në intensifikim.
“Ne kërkojmë këto garanci për kalimin e sigurt”, tha Brown, duke shtuar se më shumë se 128 punonjës të ndihmës janë vrarë që nga fillimi i luftës në prill të vitit 2023”.
Brown vlerësoi se midis 120 mijë dhe 400 mijë njerëz mbeten të bllokuar në El-Fasher, ndërsa 600 mijë civilë të zhvendosur kanë ikur drejt qytetit Tawila.
Ajo tha se OKB-ja ka pasur “42 kamionë në gatishmëri të mbushura me furnizime themelore humanitare, duke përfshirë ushqim, ilaçe, komplete higjienike personale dhe materiale strehimi” që nga korriku i këtij viti, por qasja është bllokuar.
“Është thelbësore që të gjithë ta kuptojnë, përgjigja humanitare nuk është një zgjidhje për këtë situatë”, theksoi Brown, duke shtuar se “ndodhemi atje duke kontribuar në mbrojtjen e civilëve, por absolutisht duhet të gjendet një zgjidhje paqësore”.