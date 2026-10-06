1 në 6 gra në Parlamentin Evropian janë “shënjestruar” nga pornografia me deepfake

Sipas një studimi nga organizata e shoqërisë civile Agora Digitale Transformation me bazë në Gjermani, 50 anëtarë të Parlamentit Evropian, përfshirë 46 gra, janë shënjestruar nga pornografia me deepfake, transmeton Anadolu.
Në raport thuhet se gjetjet nënkuptojnë se rreth një në gjashtë gra anëtare të Parlamentit Evropian janë paraqitur ose janë lidhur me pornografinë me deepfake.
Pornografia me deepfake, e njohur gjithashtu si imazhe intime jo-konsensuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale (AIG-NCII), përfshin përdorimin e inteligjencës artificiale gjeneruese për të krijuar paraqitje seksualisht eksplicite të personave pa pëlqimin e tyre.
“Imazhet intime jo-konsensuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale (AIG-NCII), të njohura gjerësisht si pornografia me deepfake, përbëjnë një kërcënim sistemik për gratë në politikën evropiane”, thuhet në raport.
Studiuesit shqyrtuan qindra faqe interneti të njohura për publikimin ose prodhimin e përmbajtjeve seksuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, përfshirë faqe të lidhura me pornografinë me deepfake, “rrjedhjet e materialeve të personazheve të famshëm” dhe imazhe të papërshtatshme të grave në jetën publike, të fotografuara pa dijeninë e tyre.
Ata kërkuan emrat e të gjithë 720 eurodeputetëve në 200 prej këtyre faqeve, duke përdorur një motor kërkimi të personalizuar të Google.
Analiza zbuloi se 50 eurodeputetë, 46 gra dhe katër burra, ishin paraqitur ose ishin lidhur me pornografinë me deepfake.
“Si në auditimin tonë të fundit mbi ekspozimin ndaj të cilit përballen anëtarët e parlamenteve kombëtare të BE-së, konstatojmë se ekspozimi ndaj këtij dëmi prek në mënyrë dërrmuese gratë, shtohet për shkak të dukshmërisë institucionale dhe prek të gjitha grupet kryesore në të gjithë spektrin politik”, thuhet në raport.
Raporti tha se gjetjet tregojnë se problemi prek ligjvënës nga grupe të ndryshme politike dhe lidhet me dukshmërinë që vjen me mbajtjen e një posti publik.
BE-ja po ndërmerr gjithashtu hapa për të trajtuar përmbajtjet seksuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Ajo nga 2 dhjetori do të ndalojë aplikacionet e bazuara në inteligjencë artificiale që zhveshin në mënyrë virtuale personat dhe po heton përdorimin e një teknologjie të ngjashme që lidhet me asistentin e inteligjencës artificiale Grok në rrjetin social amerikan X.
Raporti tha se gjetjet nxjerrin në pah përmasat e imazheve seksuale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale pa pëlqim, që synojnë gratë në politikën evropiane.
“Analiza jonë e re tregon se 50 eurodeputetë, 46 gra dhe katër burra, janë paraqitur ose janë lidhur me pornografinë me deepfake. Kjo përkthehet në rreth një në gjashtë gra eurodeputete”, thuhet në raport.