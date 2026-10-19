117-vjeçarja shqiptare që mund të jetë gruaja më e moshuar në botë

Qamile Marra, 117 vjeçe, mund të jetë gruaja më e moshuar në botë, por ajo nuk shqetësohet shumë për ta dëshmuar këtë.
E lindur gjatë sundimit osman, Marra mbushi 36 vjeç dy javë para përfundimit të Luftës së Dytë Botërore dhe jetoi edhe gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri.
Ajo e ka kaluar pothuajse tërë jetën në fshatin e saj, ku është kujdesur për blegtorinë dhe ka kultivuar vetë ushqimet për familjen.
Pavarësisht moshës së jashtëzakonshme, 117-vjeçarja vazhdon të buzëqeshë dhe të jetojë larg vëmendjes që mund t’i sjellë pretendimi se është gruaja më e moshuar në botë, raporton Agjencia Franceze e Lajmeve (AFP).
Shënim: Mosha e saj dhe pretendimi për rekordin botëror kërkojnë verifikim të pavarur. /mesazhi