14 vende anëtare të KS të OKB: Uria në Gaza është “krizë e shkaktuar nga njeriu”

Katërmbëdhjetë shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë dënuar urinë në Gaza, duke e cilësuar si një krizë të shkaktuar nga veprimet e njeriut dhe jo si pasojë natyrore. Përfaqësuesit theksuan se janë “veçanërisht të shqetësuar për nivelet e kequshqyerjes akute tek fëmijët”, ku të paktën 41 mijë fëmijë rrezikojnë deri në qershor 2026.

“Përdorimi i urisë si armë lufte ndalohet qartë nga e drejta ndërkombëtare humanitare. Uria në Gaza duhet të ndalet menjëherë,” thuhet në deklaratë.

Zëvendësambasadorja e Sllovenisë në OKB, Ondina Blokar Drobic, theksoi tre thirrje urgjente të rëna dakord nga 14 shtetet:

  1. Armëpushim i menjëhershëm, i pakushtëzuar dhe i përhershëm.
  2. Lirimi i menjëhershëm dhe i pakushtëzuar i të gjitha pengjeve.
  3. Rritje e ndjeshme e ndihmës humanitare në gjithë Gazën.

Sipas deklaratës, Izraeli duhet të heqë menjëherë të gjitha kufizimet për hyrjen e ndihmave, të hapë të gjitha rrugët tokësore dhe të lejojë OKB-në dhe partnerët humanitarë të veprojnë në mënyrë të sigurt dhe në shkallë të gjerë.

Anëtarët gjithashtu kërkuan që Izraeli të anulojë planin për zgjerimin e operacioneve ushtarake me synim marrjen nën kontroll të qytetit të Gazës, duke paralajmëruar se kjo do të përkeqësonte gjendjen humanitare dhe do të rrezikonte jetën e civilëve dhe pengjeve. /mesazhi

