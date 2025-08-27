14 vende anëtare të KS të OKB: Uria në Gaza është “krizë e shkaktuar nga njeriu”

Katërmbëdhjetë shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë dënuar urinë në Gaza, duke e cilësuar si një krizë të shkaktuar nga veprimet e njeriut dhe jo si pasojë natyrore. Përfaqësuesit theksuan se janë “veçanërisht të shqetësuar për nivelet e kequshqyerjes akute tek fëmijët”, ku të paktën 41 mijë fëmijë rrezikojnë deri në qershor 2026.
“Përdorimi i urisë si armë lufte ndalohet qartë nga e drejta ndërkombëtare humanitare. Uria në Gaza duhet të ndalet menjëherë,” thuhet në deklaratë.
Zëvendësambasadorja e Sllovenisë në OKB, Ondina Blokar Drobic, theksoi tre thirrje urgjente të rëna dakord nga 14 shtetet:
- Armëpushim i menjëhershëm, i pakushtëzuar dhe i përhershëm.
- Lirimi i menjëhershëm dhe i pakushtëzuar i të gjitha pengjeve.
- Rritje e ndjeshme e ndihmës humanitare në gjithë Gazën.
Sipas deklaratës, Izraeli duhet të heqë menjëherë të gjitha kufizimet për hyrjen e ndihmave, të hapë të gjitha rrugët tokësore dhe të lejojë OKB-në dhe partnerët humanitarë të veprojnë në mënyrë të sigurt dhe në shkallë të gjerë.
Anëtarët gjithashtu kërkuan që Izraeli të anulojë planin për zgjerimin e operacioneve ushtarake me synim marrjen nën kontroll të qytetit të Gazës, duke paralajmëruar se kjo do të përkeqësonte gjendjen humanitare dhe do të rrezikonte jetën e civilëve dhe pengjeve. /mesazhi