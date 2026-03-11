140 ushtarë amerikanë të plagosur në luftën me Iranin, 8 në gjendje të rëndë

Rreth 140 ushtarë amerikanë janë plagosur gjatë dhjetë ditëve të para të përplasjes ushtarake me Iranin, ndërsa tetë prej tyre janë në gjendje të rëndë, bëri të ditur Pentagoni.
Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, tha se plagosjet kanë ndodhur që nga fillimi i operacionit ushtarak “Epic Fury”, gjatë sulmeve të vazhdueshme me raketa dhe dronë nga Irani ndaj bazave amerikane në rajon. Ushtarët e plagosur rëndë po marrin trajtimin më të lartë mjekësor.
Sipas raportimeve, Irani ka ndërmarrë sulme hakmarrëse që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, duke goditur baza ushtarake amerikane, si dhe disa objektiva të tjera në vendet e Gjirit, përfshirë misione diplomatike, hotele, aeroporte dhe infrastrukturë të naftës.
Nga këto sulme janë vrarë edhe shtatë ushtarë amerikanë në Kuvajt dhe Arabinë Saudite.
Shefi i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë amerikane, gjenerali Dan Caine, tha se Irani po lufton dhe meriton respekt për këtë, por theksoi se forcat iraniane nuk janë më të forta sesa ishte parashikuar nga ushtria amerikane.
Ndërkohë, Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, paralajmëroi se dita e së martës pritet të jetë ndër më intensivët e sulmeve amerikane brenda territorit iranian, ndërsa Irani ka deklaruar se do të vazhdojë luftën pavarësisht humbjeve. /mesazhi