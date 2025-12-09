17 fëmijë palestinezë mbërrijnë në Itali për kujdes mjekësor

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani të hënën vonë mirëpriti 17 fëmijë palestinezë të evakuuar nga Rripi i Gazës për të marrë kujdes mjekësor në Itali, transmeton Anadolu.
Konvoji humanitar transportoi 17 fëmijë në Romë dhe Torino, të shoqëruar nga familjet ose kujdestarët e tyre, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të evakuuarve në 80, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Nga fëmijët, shtatë mbërritën në aeroportin “Ciampino” me një avion transporti C-130, tre zbarkuan në bazën ajrore “Pratica di Mare” me një Boeing 767 në Romë dhe shtatë të tjerë arritën në Torino me një C-130.
Me evakuimin e fundit mjekësor, numri i përgjithshëm i fëmijëve nga Gaza të marrë nga Italia përmes operacioneve të saj humanitare ka arritur në 232.