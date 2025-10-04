175 persona arrestohen në protestën e “Palestine Action” në Londër

Policia britanike ka njoftuar se deri në orën 15:45 sipas kohës lokale ka arrestuar 175 persona gjatë një proteste të organizuar në Londër nga grupi Palestine Action, të cilin qeveria e ka shpallur “organizatë terroriste” në korrik.
Në një postim në platformën X, Policia Metropolitane tha se midis të arrestuarve janë edhe gjashtë persona që kishin hapur një banderolë në urën Westminster me mbishkrimin: “I kundërvihem gjenocidit. Mbështes Palestine Action.”
Që nga ndalimi zyrtar i grupit, mbështetësit e tij kanë organizuar protesta pothuajse çdo javë, duke dënuar vendimin dhe duke kërkuar që qeveria ta heqë këtë klasifikim.
Kryeministri Keir Starmer kishte bërë thirrje më herët gjatë ditës që protesta të anulohej, duke u kërkuar protestuesve të “respektojnë dhimbjen e hebrenjve britanikë”, pas një sulmi në një sinagogë të enjten ku mbetën të vrarë dy persona. /mesazhi