19 fëmijë nga Gaza dërgohen për trajtim mjekësor jashtë

Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, njoftoi se 19 fëmijë palestinezë dhe një i rritur janë evakuuar nga Gaza për trajtim mjekësor. Katër prej fëmijëve do të marrin trajtim për kancer në spitalin amerikan St. Jude Children’s Research Hospital, ndërsa të tjerët do të marrin kujdes të specializuar në Jordani. Tedros falënderoi qeverinë jordaneze dhe spitalin St. Jude për mbështetjen e tyre të vazhdueshme ndaj pacientëve nga Gaza. /mesazhi

