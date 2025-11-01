Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, njoftoi se 19 fëmijë palestinezë dhe një i rritur janë evakuuar nga Gaza për trajtim mjekësor. Katër prej fëmijëve do të marrin trajtim për kancer në spitalin amerikan St. Jude Children’s Research Hospital, ndërsa të tjerët do të marrin kujdes të specializuar në Jordani. Tedros falënderoi qeverinë jordaneze dhe spitalin St. Jude për mbështetjen e tyre të vazhdueshme ndaj pacientëve nga Gaza. /mesazhi
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë 19 fëmijë nga Gaza dërgohen për trajtim mjekësor jashtë
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Bombat e pashpërthyera mbjellin frikë në Gaza: “Po jetoj në terror”
Mesazhi.com - 0
Bo'mbat e pashpërthyera mbjellin frikë në Ga'za: “Po jetoj në terror”