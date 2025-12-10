2 të vdekur dhe 5 të plagosur nga përmbytjet në qytetin irakian Sulaymaniyah

Të paktën dy persona humbën jetën dhe pesë të tjerë janë plagosur pasi përmbytje të mëdha përfshinë provincën Sulaymaniyah në rajonin kurd në Irakun verior, transmeton Anadolu.
Drejtoria e Mbrojtjes Civile, raporton agjencia shtetërore e lajmeve INA, njoftoi se viktimat u përfshinë nga përmbytjet në rrethin Chamchamal në Sulaymaniyah.
Drejtoria tha se një mur shkolle u shemb në rrethin Shorash për shkak për shkak të përmbytjeve të forta, duke shkaktuar vdekjen e një buri 70-vjeçar dhe një gruaje 24-vjeçare.
Ekipet e mbrojtjes civile kanë vazhduar përpjekjet e shpëtimit dhe evakuimit mes paralajmërimeve për reshje të mëtejshme shiu dhe kushte të paqëndrueshme të motit në të gjithë rajonin.