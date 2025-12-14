2 të vrarë dhe 8 të plagosur rëndë nga të shtënat në Universitetin Brown në SHBA

Të paktën dy persona janë vrarë dhe tetë të tjerë janë plagosur rëndë në të shtënat në Universitetin Brown në qytetin amerikan Providence në Rhode Island, ndërsa autoritetet thanë se i dyshuari mbetet i lirë dhe një urdhër për të qëndruar në shtëpi është ende në fuqi, transmeton Anadolu.
“Mund të konfirmoj se ka dy persona që kanë ndërruar jetë këtë pasdite dhe edhe tetë të tjerë janë në gjendje kritike, por të qëndrueshme në Spitalin Rhode Island”, u tha gazetarëve kryebashkiaku Brett Smiley në një konferencë për media, së bashku me autoritetet e qytetit dhe zyrtarë të Universitetit Brown.
Autoritetet thanë se thirrja e parë emergjente u mor pak pas orës 16:00 me kohën lokale, duke nxitur një reagim të menjëhershëm nga policia e Universitetit Brown, e ndjekur nga policia e qytetit Providence, zjarrfikësit dhe ekipet e ndihmës mjekësore.
Të shtënat ndodhën në ndërtesën e Inxhinierisë Barus dhe Holley në kampus, e cila strehon klasa dhe hapësira laboratorike. Policia tha se oficerët hynë menjëherë në ndërtesë dhe kryen një kontroll sistematik, por nuk lokalizuan asnjë të dyshuar.
Policia tha se i dyshuari besohet të jetë një mashkull i veshur me të zeza, i cili doli nga ndërtesa. Asnjë i dyshuar nuk është arrestuar dhe motivi mbetet i panjohur.
Një urdhër për të qëndruar në shtëpi mbetet në fuqi për zonën më të gjerë të Universitetit Brown, me zyrtarët që u bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe të shmangin kthimin në zonë derisa autoritetet ta shpallin atë të sigurt. Policia tha se urdhri duhet marrë seriozisht ndërsa kërkimet vazhdojnë.
Zyrtarët e zjarrfikësve thanë se u identifikuan 10 viktima, me tetë të transportuar në spital në gjendje kritike, por të qëndrueshme, ndërsa dy u shpallën të vdekur në vendngjarje.
Ekipet e shpëtimit, që vepronin së bashku me policinë, vazhduan kontrollin e ndërtesave të kampusit për të siguruar që të mos ketë viktima të tjera.
Autoritetet thanë se disa agjenci janë të përfshira në reagim, përfshirë policinë shtetërore, FBI-në dhe Byronë e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve (ATF). Zyrtarët thanë se agjencitë federale dhe lokale po koordinohen ngushtë ndërsa hetimi mbetet aktiv.
Universiteti Brown tha se po ngre një qendër për ribashkimin e familjeve dhe do të ofrojë përditësime përmes kanaleve zyrtare. Zyrtarët refuzuan të publikojnë detaje për viktimat, përfshirë nëse ishin studentë apo staf, duke përmendur fazën e hershme të hetimit.